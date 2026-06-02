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Vlade Divac se emotivno oprostio od legendarnog NBA trenera Rika Adelmana, uputivši poruku saučešća njegovoj porodici i izrazivši duboko poštovanje prema njegovom radu i uticaju na košarku.

Bivši srpski košarkaš i NBA as Vlade Divac istakao je da je Adelman bio “jedan od najlepših košarkaških umova”, trener koji je verovao u svoje igrače i stajao iza njih u svakom trenutku.

1/7 Vidi galeriju Legendarni NBA trener - Rik Adelman Foto: TNS / Sipa USA / Profimedia, Hector Amezcua / Zuma Press / Profimedia, JEFF GROSS / Getty images / Profimedia

U poruci koja je izazvala brojne reakcije u košarkaškoj javnosti, Divac je podsetio i na Adelmanov stil igre, opisujući ga kao tvorca “najlepšeg šoua na terenu”.

- Moje najdublje saučešće porodici Adelman. Bio je zaista jedan od najlepših košarkaških umova, trener koji je stajao iza i verovao u svoje igrače. Bio je trener najlepšeg šoua na terenu. Riče, hvala ti za sve što si učinio, bićeš veoma nedostajati. Počivaj u miru - poručio je Divac.

Rik Adelman je tokom svoje bogate trenerske karijere ostavio dubok trag u NBA ligi, a deo je zlatne generacije Sakramento Kingsa čije si boje branili upravo Vlade Divac i Predrag Stojaković.

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