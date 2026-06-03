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Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je rođen Sarajevu 19. juna 1979. godine, a košarkom je počeo da se bavi već u detinjstvu. Igrao je košarku u sarajevskoj Bosni, ekipi koja je postala prvak Evrope, baš u godini kada se rodio Edin Avdić, zbog čega je njihova povezanost bila i veća.

Tokom mlađih kategorija je bio bek šuter, a onda je prelaskom u prvi tim postao i plejmejker. Njegova karijera nije potrajala, pošto je odlučio da prekine s košarkom i posveti se fakultetu. Upisao je Fakutlet političkih nauka (novinarski smer) u rodnom Sarajevu, gde ga je i završio.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Među najpoznatijim momentima u njegovoj karijeri je prenos utakmice Bosne i Litvanije gde je Mirza Teletović pogodio trojku sa velike razdaljine. Tada je usledilo legendarno "sa parkingaaa"...

Odmah nakon OBN-a se zaposlio na Areni sport, gde je radio do poslednjeg dana svog života. Osim komentatorskog posla, Edin Avdić je bio poznat i kao voditelj brojnih košarkaških podkastova, ali i pisanjem velikog broja kolumni.

Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Posebno je bio cenjen zbog detaljnog poznavanja košarke, analitičkog pristupa i emotivnog načina komentarisanja utakmica. Pored prenosa, poznat je i po košarkaškim emisijama i podkastima u kojima analizira NBA, Evroligu i regionalnu košarku.

Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za čitav Balkan koji je pratio košarku.