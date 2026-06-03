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Edin Avdić je do 2013. godine u javnosti bio gotovo pa nepoznat sve dok nije prenosio utakmice košarkaške reprezentacije BiH.

Avdić je na utakmicama košarkaške selekcije davao posebnu draž, a kako je tim dizao formu i igrao sjajno, Avdić dobio priliku da se istakne u svom poslu.

U utakmici BiH – Litvanije posebno je briljirao komentarišući briljantne trojke Mirze Teletovića “iz svlačionice” i njegovo poznato urlanje “saaaaa parkingaaaaaaaaaaa…” uz "ra-ta-ta-ta-ta-taaaa".

Poslušajte:

Avdić je bio i jedan od komentatora čuvenog meča Cibona - Partizan, kada je Dušan Kecman na 0.6 do kraja postigao trojku.

Poslušajte kako je Edin to prokomentarisao:

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker. Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

U poslednje vreme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podkast „Udvajanje“, kao i svoju autorsku emisiju „X&O’s chat“.

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.

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