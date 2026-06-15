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Kluž nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 27-godišnjim krilnim centrom, koji je prethodne tri sezone proveo u ruskom Avtodoru.

Beslać je zbog povrede kolena prethodne sezone odigrao samo 13 utakmica u VTB ligi za Avtodor, u kojima je u proseku beležio 12,8 poena i 4,5 skokova.

Srpski krilni centar je u Avtodor došao iz Vojvodine, za koju je igrao kad je u sezoni 2022/23 proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) Košarkaške lige Srbije (KLS), dok je ranije u karijeri nastupao i za Dinamik i Smederevo.

Trener Kluža Mihaj Silvašan rekao je da smatra da je Beslać, koga je pratio još otkad je igrao za Vojvodinu, jako kvalitetan igrač.

"Ima dobar šut za tri poena, atletski je građen, prilično je visok kao igrač, veoma je dobar bloker za svoju poziciju. Na kraju, ali ne i najmanje važno, ima veoma dobar karakter, što je ono što mnogo tražimo kada biramo igrače. Razume igru, zna da dodaje, igra odbranu, i mislim da je to uspešan potpis. Očekujemo da će nam pomoći da ostvarimo svoje ciljeve", naveo je Silvašan, a preneo sajt kluba.

Beslać je rekao da smatra da je dolazak u Kluž "najveći korak" u dosadašnjem toku njegove karijere.

"Kada me je kontaktirao Kluž, prihvatio sam bez razmišljanja. Daću sve od sebe u svakoj utakmici. Igrao sam poslednje tri godine u Rusiji, ali transfer u Kluž je najveći korak u mojoj karijeri. Kluž je najveći tim za koji sam do sada igrao", kazao je Beslać.

Srpski košarkaš je naveo da je ponosan što je postao član Kluža i pozdravio navijače rumunskog kluba.

"Čuo sam mnogo lepih stvari o timu, gradu i navijačima. Nadam se da ćemo zajedno uživati u sledećoj sezoni", izjavio je Beslać.

Beslać je četvrto pojačanje Kluža u pauzi između dve sezone, nakon što su u rumunski klub već došli Otis Livingston, Bobe Nikolesku i Džejlin Mekriri.