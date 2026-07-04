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Ženska U20 košarkaška reprezentacija danas igra prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Litvaniji.

Smotra najboljih evropskih selekcija će biti održana od 4. do 12. jula u Alitusu i Klaipedi.

1/10 Vidi galeriju Island - Srbija, košarkašice Foto: FIBA

Sa reprezentacijom na Evropsko prvenstvo putuje Ana Joković, potpredsednica KSS za žensku košarku.

„Italija je definitivno favorit u grupi. Prethodnih godina su na svim nivoima bili u vrhu. Poljska ima veliki „sajz“. Igraju dobro, a cela petorka dolazi iz istog kluba kao i trener, što je prednost na ovakvim takmičenjima jer su stalno zajedno i mogućnosti su im znatno šire. Imamo informacije o ove dve selekcije. Nedoumica je oko Islanda, sa kojim otvaramo prvenstvo, pošto nije putovao nigde i igrao utakmice, osim protiv lokalnih klubova. Bitno je da prvu utakmicu otvorimo na pravi način. Sistem takmičenja je takav da je najbitnija četvrta utakmica, jer se tu pravi separacija na prvih osam i drugih osam ekipa, odnosno da li idemo u borbu za vrh ili za opstanak. Nemamo prostor za kalkulacije, ulazimo u svaku utakmicu maksimalno“ – rekao je selektor U20 reprezentacije Miloš Pavlović.

Pavlović se uoči početka priprema imao mnogo problema u vezi sa odazivanjem igračica.

„Ne umanjujući bilo kakav kvalitet ili da pravim alibi, ali dosta igračica nedostaje. Imali smo puno problema, pa čak i otkaze dva dana pred start priprema zbog odlaska u Ameriku pre svega, a potom i zbog povreda. Sa prvog najšireg spiska nedostaje 11 igračica. Imali smo suženu selekciju, ali devojke koje su ovde od prvog dana radile su sa punom ozbiljnošću i pošteno, i njih 12 koje putuju to su apsolutno zaslužile. Imamo svoje ciljeve i usmerićemo snage, iskustvo i koncentraciju da kroz grupu steknemo samopouzdanje koje je neophodno za nastavak takmičenja“ – dodaje Pavlović.

Srbija će sve tri utakmice u grupi igrati u Alitusu. Prvi rival je Island u subotu 4. jula od 17 časova. Dan kasnije Srbije igra protiv Italije od 14.30 časova, a posle dana pauze, rival u utorak 7. jula od 17 časova je Poljska.

Na EP putuju sledeće igračice: Nastja Bulović, Valentina Zarić, Jana Vesić, Minja Aranđelović, Imana Ćosović, Lana Mikeš, Tara Dacić, Lana Marić, Anđela Petković, Sofija Todorović, Aleksandra Aleksić i Mia Bikicki.

U stručnom štabu selektora Pavlovića su pomoćni treneri Danilo Borović i Milica Janković, kondicioni trener Ivan Branković, lekar Srđan Marinković, fizioterapeut Marko Đurković i tim menadžer Jelena Bruks.