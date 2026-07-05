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U polufinalu su u neverovatnoj atmosferi savladali domaćina rezultatom 76:71 i plasirali se u finale.

Umesto da čestitaju srpskim juniorima na sjajnoj igri i plasmanu u finale, pojedini Turci su odlučili da pokažu da su očajni domaćini.

Jedan od najzaslužnijih za trijumf još jednom je bio Nikola Kusturica, koji je utakmicu završio sa 25 poena i pokazao da pripada samom vrhu svetske generacije.

Međutim, ono što je usledilo posle sirene mnogi nisu očekivali.

Umesto sportskog priznanja, deo turskih navijača je putem društvenih mreža krenuo u napad na srpske igrače, a posebno na Kusturicu. Razlog za to su, navodno, podignuta tri prsta tokom slavlja.

"Četnički pozdrav", "provokacija", "nepoštovanje", između ostalog su pisali Turci na društvenoj mreži "X".

Nikola Kusturica i cela generacija "Orlića" će u finalu Mundobasketa za mlade igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

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