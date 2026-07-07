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Amerikanci su uz dosta muke obezbedili lidersku poziciju u Grupi A i plasirali se u narednu rundu borbe za Svetsko prvenstvo.

U izuzetno uzbudljivoj završnici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, selekcija Sjedinjenih Američkih Država savladala je Meksiko rezultatom 94:93, a jedan od ključnih aktera ovog trijumfa bio je jedan od najboljih igrača Evrolige - Majk Džejms.

1/11 Vidi galeriju Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Ovom pobedom, Amerikanci su prvu fazu takmičenja završili na čelu Grupe A sa učinkom od pet pobeda i jednog poraza.

Džejms i Kreg heroji Amerike

Zvezda Evrolige prikazala je neverovatnu efikasnost - Džejms je za svega 19 minuta provedenih na parketu zabeležio 19 poena, osam skokova i sedam asistencija, zablistavši upravo kada je bilo najvažnije. U poslednjem minutu meča pogodio je dva izuzetno bitna šuta, da bi sedam sekundi pre poslednjeg zvuka sirene bio siguran sa linije penala za vođstvo svog tima od 94:91.

Pored njega, ogroman doprinos trijumfu dao je Tori Kreg, koji je sa 23 postignuta poena poneo titulu najefikasnijeg u pobedničkom taboru. Njegov pogodak sa distance na minut i 43 sekunde pre kraja doneo je Sjedinjenim Američkim Državama minimalnu, ali ključnu prednost u prelomnim trenucima utakmice.

Penal završnica i promašaj sa pola terena

Meksikanci su pružali otpor do samog kraja. Nadu im je prvo vratio Džozef Avila trojkom za 92:91, a nakon što je Džejms realizovao slobodna bacanja, Pako Kruz je sa penala postavio konačnih 94:93.

Prava drama viđena je u poslednjim sekundama: Teri Tejlor je promašio oba slobodna bacanja za SAD i ostavio Meksiku šansu za preokret. Ipak, vremena je bilo premalo, pa je pokušaj Jamira Bonilje sa polovine terena u poslednjoj sekundi ostao neprecizan.

U redovima Meksika ubedljivo najbolji bio je pomenuti Pako Kruz sa 30 poena i četiri asistencije, ali njegova maestralna partija na kraju ipak nije bila dovoljna za senzacionalnu pobedu nad Amerikancima.

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