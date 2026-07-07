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Doskorašnji stručnjak Crvene zvezde objasnio je razloge dolaska u Izrael i ciljevima koje ima sa novim klubom.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Zahvalan sam na prilici koju sam dobio. Verujem da mogu da izgradim nešto kvalitetno, kao što sam to mnogo puta radio u prošlosti.Srećan sam što dolazim u ovako veliki klub. Želim da izgradim tim sa dobrom energijom i imam ogromnu motivaciju da uspemo. Uveren sam da možemo da se borimo za sve trofeje u Izraelu i da pokušamo da izborimo plasman u Evroligu.“

Na pitanje kako vidi tim koji je vodio Jonatan Alon u poređenju sa onim što on želi da napravi, novi trener je rekao:

"Ne želim da upoređujem različite periode. Imam veliko poštovanje prema Jonatanu, odradio je dobar posao, ali uz moju filozofiju mogu da garantujem da ćemo igrati agresivno. Bićemo jači nego prethodnih godina, svakako jači nego prošle sezone. Očekujem dolazak novih igrača i biće nam potrebna podrška navijača. Verujem da možemo da nadmašimo rezultate iz prethodnih sezona. Ništa ne može da se garantuje, ali verujem u svoj rad i u ljude oko sebe. Dovešćemo igrače koji su nam potrebni da napravimo iskorak.“

Govoreći o svom dolasku, Obradović je dodao:

"Smatram sebe trenerom za Evroligu. Prvi put sam se sastao sa ljudima iz kluba tokom Fajnal-fora i video mnogo razloga da prihvatim ovaj posao. Gde god da sam radio, od mene su se očekivali rezultati. Ovde sam odmah osetio da smo na istoj talasnoj dužini i da svi želimo da stignemo što dalje. Ne plaši me bezbednosna situacija. Osećam se bezbedno. Ovo je najbezbednije mesto za boravak, iz mnogo razloga. Ljudi treba to da čuju.“

Na pitanje o razlikama između Hapoela Jerusalim i Monaka, rekao je:

"Vlasnik Monaka je drugačiji, ali u nekim stvarima sličan Oferu Janaju (vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, prim. aut). Tamo smo imali veliki budžet, ali novac nije bio jedino što je bilo potrebno. Potrebni su kontinuitet i dugoročna izgradnja. Tim je godinama ostao u vrhu i rastao sam zajedno s njim. Verujem da to mogu da uradim i u ovom klubu.“