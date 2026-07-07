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Za sada, to je čevrti najveći ugovor po ukupnoj vrednosti u istoriji Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), posle ugovora od 314 miliona dolara koliko je Boston dao Džejsonu Tejtumu, ugovora od 285 miliona dolara koliko je Boston dao Džejlenu Braunu, koji sada igra za Filadelfiju i ugovora od 276 miliona dolara koliko je Denver dao Nikoli Jokiću.

Danas je prvi dan kada su Kavalirsi mogli 29-godišnjem Mičelu da ponude nastavak saradnje. Sedmostrukom ol-star igraču ostale su dve godine ugovora i mogao je da sačeka sa produženjem do narednog leta, kada bi imao pravo na petogodišnji maksimalni ugovor od 350 miliona dolara.

Ovim ugovorom Mičel bi mogao da iskoristi opciju za igrača vrednu gotovo 76 miliona dolara za sezonu 2030/2031.

"Sviđa mi se ovde. Ne znam kako drugačije da kažem. Ne sumnjam da ovi momci mogu do cilja. Imamo nezavršena posla", rekao je Mičel 25. maja, nakon što su Kvalirsi izgubili od Njujorka u finalu plej-ofa Istočne konferencije u NBA ligi.

Mičel je prošle sezone predvodio ekipu do prvog konferencijskog finala još od 2018. godine. On je u regularnom delu sezone u proseku postizao 27,9 poena, uz 5,7 skokova i 4,5 asistencija, a u plej-ofu prosečno je imao 26 poena po utakmici.

Otkako je 2022. godine trejdovan iz Jute, Mičel u četiri sezone u Klivlendu prosečno postiže 26,7 poena po utakmici.

Spekuliše se da bi ovog leta u Klivlend mogao da se vrati Lebron Džejms, koji je predvodio ekipu do prve titule 2016. godine. Novi ugovor razmatra i Džejms Harden.

(Beta)