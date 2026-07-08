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Iako je reprezentacija u upravo završenom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo ostvarila odlične rezultate i upisala važne pobede protiv Rumunije i Portugala, tim je bio daleko od kompletnog.

Selektor Zvezdan Mitrović suočio se sa ozbiljnim kadrovskim problemima. Ponovo nije mogao da računa na Marka Simonovića, koji je propustio i prethodne reprezentativne akcije, Petar Popović je samoinicijativno zatražio pauzu, dok iz različitih razloga na raspolaganju nisu bili ni David Mirković, Luka Bogavac i Andrija Grbović.

"Napravili smo najveći uspeh u novijoj istoriji i osvojili 1. mesto u grupi, pobedili u Grčkoj, Rumuniju savladali dva puta, slavili u Portugalu... Napravili smo neočekivano dobar rezultat. Velika čast svim igračima koji su bili u ovom i prethodnim prozorima, napravili su veliku pomoć crnogorskoj košarci. Pobeda u Grčkoj je čuvena, kao i ova sad u Portugalu u ovom sastavu. Stvarno se mora reći da je izvučeno više nego što je realno, to bi možda i javnost trebalo da zna", rekao je Bokan za "RTCG".

Iako je svestan da postoje košarkaši čiji je izostanak bio potpuno opravdan i potkrepljen objektivnim razlozima, Bokan javno poručuje da neće imati nimalo razumevanja niti popusta za one koji su selektora Mitrovića odbili bez ubedljivog opravdanja.

1/8 Vidi galeriju Dragan Bokan Foto: Starsport, Starsport, Facebook / Prava Crna Gora, KK Partizan NIS/Dragana Stjepanović

"Svi mi koji radimo u crnogorskoj košarci, svi predstavnici klubova, svi, sve lokalne uprave, država smo puno, puno pomogli košarci. Pomogli smo da svi centri u Pljevljima, Nikšiću, Kolašinu, Baru, Podgorici i Herceg Novom imaju dvorane. Sve te dvorane se plaćaju. I lokalne uprave investiraju ozbiljan novac. Svi ti igrači koji sad igraju, koji su postali igrači, svi oni koji će narasti..., njih nije roda doniela da postanu talenti i najbolji igrači. Ipak im je to omogućila ova država, lokalne uprave i ljudi iz privrede koji su investirali u košarku. I oni su u obavezi da vrate ovo svojoj državi i mislim da izostanak pojedinih igrača koji nije opravdan je zaista nekorektan prema svojoj državi", istakao je prvi čovek crnogorske košarke i najavio kazne.

"Neko je opravdano odsutan zbog porodičnih problema, neko zbog škole, ali postoje i imena koja izbegavaju da igraju za Crnu Goru. To ćemo pratiti u narednom periodu. Insistiraćemo i kod FIBA da se stvari promene i da ti ljudi budu i pravno kažnjeni zbog svega ovoga. Moja obaveza kao predsednika Saveza je da otvorimo ovu temu. Ne budu li se odazvali svi raspoloživi igrači, nećemo imati puno prostora da možemo da očekujemo veće rezultate u narednom periodu. U Savezu to trpimo već godinu, a zbog mira, poštovanja prema ljudima i porodicama nisam htEo da insistiram, ali praksa koja je uzela toliko maha i negativan odnos prema svojoj državi i sportu zaista zaslužuju da se ova tema otvori".

1/4 Vidi galeriju Nikola Vučević na meču Čikago - Filadelfija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prvi čovek crnogorske košarke javno se zapitao kako je moguće da asovi poput Nikole Jokića redovno igraju za Srbiju, a Tornike Šengelija za Gruziju, ističući kao najbolji primer upravo Nikolu Vučevića, koji je tokom čitave karijere uvek i bez odlaganja bio na raspolaganju svojoj domovini Crnoj Gori.

"Ja ću sve pojedinačno zvati, lično ja. I pismeno i usmeno. Pozvaćemo i njihove menadžere, to je broj dva. Ono što Šarić i Hezonja rade za hrvatsku reprezentaciju, Jokić za srpsku, Šengelija za gruzijsku, što je radio Vučević za crnogorsku... Pa je li puno sedam dana pred 'prozor' da se okupimo i da se pomogne svom narodu, svojoj državi? Ipak je ovaj narod odvajao novac da bi oni imali uslove da postanu igrači. Hajde da budemo realni i da pogledamo istini u oči. Siguran sam da, ako svi dođu, možemo da igramo ravnopravno. Ako bude to sastav iz Bara, koji je igrao protiv Rumunije, uz veliku čast i poštovanje prema svakom igraču koji je došao, bojim se da nećemo imati veliku šansu. Zar bi trebalo da zbog pojedinaca bacimo sve što je urađeno prethodnih godina", rekao je Bokan.