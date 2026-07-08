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Olimpija nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 26-godišnjim američkim plejmejkerom.

Kol je u Veneciju došao pred početak prošle sezone, u kojoj je u Evrokupu u proseku beležio 12,9 poena, 4,4 asistencije i 2,4 skoka.

Američki plejmejker je u toku cele sezone u italijanskom prvenstvu upisivao 16,6 poena, 4,9 asistencija i 3,1 skok po utakmici, dok je u finalu plej-ofa, u kom je njegova ekipa izgubila upravo od Olimpije, u proseku beležio 16,8 poena, 5,5 skokova i 4,3 asistencije.

Olimpija Milano - Bajern Foto: EPA-EFE/Roberto Bregani

Pre dolaska u Veneciju, Kol je igrao i za Ritas, Leven Braunšvajg i Lavrio.

"Izuzetno sam uzbuđen zbog prilike da igram za tako istorijski klub kao što je Olimpija iz Milana. Osećam veliku poniznost i zahvalnost što sam uspeo da ostvarim još jedan cilj koji sam sebi postavio na početku profesionalne karijere. Jedva čekam da izađem na teren sa saigračima i da igram sa strašću i borbenošću kakve navijači zaslužuju", naveo je Kol, a preneo sajt kluba.

Olimpija je prošlu sezonu završila na 14. mestu na tabeli Evrolige sa skorom 17/21.

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Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium