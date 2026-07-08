LIGA ŠAMPIONA! SRPSKI KLUBOVI SAZNALI PROTIVNIKE: Ovo ne mora da bude tako loše!
FIBA ima velike planove za budućnost, posebno što se tiče saradnje sa NBA i ulaskom velikog kapitala u Evropu.
Ovogodišnja FIBA Liga šampiona biće izuzetno zanimljiva, posebno za Spartak iz Subotice i Igokeu iz Laktaša.
Spartak i Igokea na iskušenju
Žreb za FIBA Ligu šampiona, za sezonu 2026/2027 održan je u Švajcarskoj. Spartak iz Subotice predvođen trenerom Vladom Jovanovićem igraće u grupi F, zajedno sa francuskim Šoleom, izraelskim Hapoel Holonom i ekipom koja će doći iz kvalifikacija.
Kao i Spartak, tako je i Igokea koju vodi trener Nenad Stefanović već redovan učesnik elitnog takmičenja pod pokroviteljstvom FIBA. Klub iz Aleksandrovca pored Laktaša igraće u grupi G sa nemačkom Albom, španskim Bilbaom i Slavijom iz Praga.
Osam grupa i 32 kluba
Deluje da će srpski klubovi iz Srbije i Republike Srpske imati kvalitetne rivale, ali da bi uz dobar roster i pojačanja mogli da se domognu drugog kruga. Ovogodišnja FIBA Liga šampiona biće podeljena u osam grupa, a imaće 32 učesnika.
A grupa: Ritas, Nanter, Sabah, Trabzon.
B grupa: Galatasaraj, Strazbur, Legija, Cibona.
C grupa: AEK, Falko, Antverpen, kvalifikant 1.
D grupa: Mursija, Peristeri, Vareze, Bamberg.
E grupa: Unikaha, Ređo Emilija, Juventus, Pardubice.
F grupa: Hapoel Holon, Šole, Spartak, kvalifikant 2.
G grupa: Slavija Prag, Alba, Igokea, Bilbao.
H grupa: Bon, Huventud, Bnei Herclija, Porto.
Biće ovo 11. sezona FIBA Lige šampiona. Za sada je 30 ekipa obezbedilo mesto u regularnoj sezoni, dok će se još 24 tima boriti kroz kvalifikacione turnire za preostala tri mesta. Pobednici grupa će se direktno plasirati u osminu finala, dok će drugoplasirane i trećeplasirane ekipe igrati plej-in serije na dve dobijene utakmice u januaru