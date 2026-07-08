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FIBA ima velike planove za budućnost, posebno što se tiče saradnje sa NBA i ulaskom velikog kapitala u Evropu.

Ovogodišnja FIBA Liga šampiona biće izuzetno zanimljiva, posebno za Spartak iz Subotice i Igokeu iz Laktaša.

Vreme je za novi iskorak - Vlade Jovanović, trener subotičkog Spartaka Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Spartak i Igokea na iskušenju

Žreb za FIBA Ligu šampiona, za sezonu 2026/2027 održan je u Švajcarskoj. Spartak iz Subotice predvođen trenerom Vladom Jovanovićem igraće u grupi F, zajedno sa francuskim Šoleom, izraelskim Hapoel Holonom i ekipom koja će doći iz kvalifikacija.

Kao i Spartak, tako je i Igokea koju vodi trener Nenad Stefanović već redovan učesnik elitnog takmičenja pod pokroviteljstvom FIBA. Klub iz Aleksandrovca pored Laktaša igraće u grupi G sa nemačkom Albom, španskim Bilbaom i Slavijom iz Praga.

Igokea dobila rivale po meri - Nenad Stefanović Foto: Starsport

Osam grupa i 32 kluba

Deluje da će srpski klubovi iz Srbije i Republike Srpske imati kvalitetne rivale, ali da bi uz dobar roster i pojačanja mogli da se domognu drugog kruga. Ovogodišnja FIBA Liga šampiona biće podeljena u osam grupa, a imaće 32 učesnika.

A grupa: Ritas, Nanter, Sabah, Trabzon.

B grupa: Galatasaraj, Strazbur, Legija, Cibona.

C grupa: AEK, Falko, Antverpen, kvalifikant 1.

D grupa: Mursija, Peristeri, Vareze, Bamberg.

E grupa: Unikaha, Ređo Emilija, Juventus, Pardubice.

F grupa: Hapoel Holon, Šole, Spartak, kvalifikant 2.

G grupa: Slavija Prag, Alba, Igokea, Bilbao.

H grupa: Bon, Huventud, Bnei Herclija, Porto.

Biće ovo 11. sezona FIBA Lige šampiona. Za sada je 30 ekipa obezbedilo mesto u regularnoj sezoni, dok će se još 24 tima boriti kroz kvalifikacione turnire za preostala tri mesta. Pobednici grupa će se direktno plasirati u osminu finala, dok će drugoplasirane i trećeplasirane ekipe igrati plej-in serije na dve dobijene utakmice u januaru