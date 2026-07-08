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Srbija je u Istanbulu stigla do srebrne medalje, a zvanična potvrda ko je povlačio ključne poteze stigla je od strane FIBA, koja je selektora Srbije, Stevana Mijovića, proglasila za najboljeg trenera Svetskog prvenstva!

Ono što ovom priznanju daje posebnu notu, jesu krštenice naših trenera. Naime, Mijović je sa pune 32 godine bio najmlađi selektor na celom šampionatu. Da stvar bude još impresivnija, njegov prvi pomoćnik na klupi, Nikola Nešić, ima svega 27 godina.

Foto: FIBA

Tako je „Orliće” vodio tandem koji po godinama i dalje može da bude na terenu, ipak, mladost na klupi nije značila nedostatak zrelosti. Naprotiv.

Njih dvojica su, uz pomoć ostatka stručnog štaba (pomoćnici Dejan Đokić i Mihailo Šušić, kondicioni trener Nikola Ćušić, fizioterapeut Stevan Kljajić, doktor Lazar Mirčeta), maestralno vodili ekipu. Pokazali su da imaju odlična taktička rešenja, ali i da umeju da podignu i motivišu ekipu kada je najvažnije. Da jedan 32-godišnjak bude proglašen za najboljeg trenera na svetu, i to u konkurenciji stručnjaka iz Amerike, Litvanije, Australije, Turske i ostalih velesila, uspeh je kakav se u modernoj košarci retko viđa.

1/5 Vidi galeriju Doček za mlade košarkaše Foto: KSS

Srpska škola košarke godinama je kuburila sa pitanjem: ko će naslediti trenerske gromade poput Pešića, Obradovića, Ivkovića i ostalih velikana? Istanbul nam je dao jasan odgovor. Pored vanserijske generacije igrača rođenih 2009. godine, Srbija je na ovom prvenstvu dobila i trenerski tandem za naredne decenije.

Srebrna medalja oko vrata naših kadeta sija zlatnim sjajem, a pehar za najboljeg trenera u rukama tridesetdvogodišnjeg Stevana Mijovića, uz podršku pet godina mlađeg Nešića, dokaz je da je Srbija nepresušan izvor, kako košarkaških, tako i trenerskih genija.