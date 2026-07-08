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Dvadesettrogodišnji reprezentativac Dominikanske Republike stiže iz Valensije, a sa klubom iz Atine je potpisao trogodišnji ugovor. Prošle sezone Montero je poneo priznanja za Zvezdu u usponu Evrolige i MVP-ja plej-ofa, a izabran je i u idealnu petorku takmičenja.

Sa Valensijom je stigao do prvog Fajnal-fora u istoriji kluba, kao i do druge titule šampiona Španije.

U Evroligi je prošle sezone prosečno beležio 14,4 poena, 4,8 asistencija, 3,0 skoka i 1,1 ukradenu loptu na 38 utakmica. Posebno se istakao u plej-of seriji protiv Panatinaikosa, kada je u četvrtoj utakmici ostvario indeks korisnosti 45, što je najbolji učinak u jednoj plej-of utakmici od uvođenja sadašnjeg formata takmičenja u sezoni 2004/05.

1/4 Vidi galeriju Žan Montero u dresu Valensije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Vicente Vidal Fernandez / Alamy /Profimedia, Pablo Morano / Xinhua News / Profimedia

U španskom prvenstvu Montero je prosečno postizao 15,5 poena uz 4,3 asistencije, dok je u finalnoj seriji protiv Barselone beležio čak 23,8 poena i 5,5 asistencija po meču.

Pre dolaska u Evroligu bio je izabran u idealnu petorku Evrokupa i proglašen za Zvezdu u usponu tog takmičenja, dok je tri godine uzastopno osvajao priznanje za najboljeg mladog igrača španske lige.