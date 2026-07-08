Slušaj vest

Odom (46) je uhapšen 17. januara, a protiv njega su podignute optužbe za vožnju pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine i nepridržavanje saobraćajne trake. U martu se izjasnio da nije kriv.

Njegov branilac Majkl Beker naveo je da će bivši košarkaš uložiti izjavu 'nolo contendere' (bez osporavanja optužbi), čime će prihvatiti sporazum sa tužilaštvom bez formalnog priznanja krivice. Prema dogovoru, prvobitna optužba za vožnju pod dejstvom alkohola biće preinačena u blaže delo – nesavesnu, odnosno nepropisnu vožnju.

Suđenje je bilo zakazano za utorak pred Sudom pravde u Las Vegasu, ali je ročište odloženo za kraj meseca, kada bi sporazum trebalo da bude formalizovan. Prema rečima advokata, Odom neće morati lično da se pojavi pred sudom.

Prema policijskom izveštaju, pripadnik saobraćajne policije savezne države Nevada zaustavio je Odoma nakon što je uočio da prekoračuje brzinu i menja saobraćajne trake bez uključenog pokazivača pravca.

Policajac je naveo da je bivši košarkaš imao zakrvavljene oči i da se osećao miris marihuane. Odom je negirao da je konzumirao alkohol, tvrdeći da je marihuanu pušio njegov saputnik.

U izveštaju se dodaje da Odom nije uspešno obavio testove koordinacije na terenu, uključujući dodirivanje vrha nosa prstom i održavanje ravnoteže.

Odom je tokom 14-godišnje NBA karijere osvojio dve šampionske titule sa Los Anđeles Lejkersima, 2009. i 2010. godine, a nastupao je i za Los Anđeles Kliperse, Majami i Dalas.

Godine 2013. već je bio uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola u Los Anđelesu. Tada je takođe prihvatio sporazum sa tužilaštvom i osuđen je na tri godine uslovne kazne.

Dve godine kasnije dospeo je u centar pažnje nakon što je doživeo težak zdravstveni kolaps u jednom legalnom javnom bordelu u Nevadi. Prema navodima iz aktuelnog policijskog izveštaja, Odom je policajcu rekao da je pretrpeo 12 moždanih i šest srčanih udara, kao i da je, kako tvrdi, bio otrovan tokom tog događaja.

1/7 Vidi galeriju Lamar Odom Foto: TMZ/FOX/ / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

(Beta)