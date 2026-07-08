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Forest (28) stiže iz Baskonije, za koju je prošle sezone u 27 utakmica Evrolige prosečno beležio 10,9 poena, 2,8 skokova i 4,4 asistencije. U svojoj debitantskoj sezoni u elitnom evropskom takmičenju (2024/25) imao je učinak od 9,7 poena, 2,8 skokova i 4,7 asistencija po meču.

Tokom boravka u Baskoniji pomogao je klubu da osvoji Kup kralja 2026. godine.

Pre dolaska u Evropu proveo je četiri sezone u NBA ligi, nastupajući za Jutu i Atlantu, za koje je ukupno odigrao 155 utakmica.

Foresta je prvo pojačanje Fenerbahčea ovog leta, a ugovore su produžili Nikolo Meli, Kris Silva i Tejlen Horton-Taker.

(Beta)