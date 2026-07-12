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Loša završnica koštala je žensku U20 reprezentaciju Srbije ostanka u A diviziji.

U meču odluke Srbija je imala vođstvo 30 minuta, ali je u poslednjih pet minuta Italija došla do preokreta, samim tim i ostanka u najelitnijoj diviziji - 60:64 (22:14, 14:17, 10:13, 14:20).

1/5 Vidi galeriju Mlade košarkašice Srbije Foto: FIBA

Brojni otkazi, ukupno 11, uticali su u velikoj meri da reprezentacija uđe u borbu za opstanak. Trijumf nad Švedskom dan ranije, dao je dodatni elan našim igračicama koje su bolje otvorile meč i tokom većeg dela prvog poluvremena držale prednost. Najveća razlika iznosila je osam poena - 22:14.

Tim trenera Miloša Pavlovića održavao je prednost koja se uglavnom kretala od dva do pet poena, do sredine poslednje četvrtine.

Treba istaći da je u nekoliko navrata naš tim reagovao zbog sudijskih odluka, pa su treneru i klupi dosuđene dve tehničke greške.

Italija je izvela 36 slobodnih bacanja na utakmici, a deset od toga u poslednjih pet minuta meča, što je protivniku olakšalo da dođe do preokreta i pobede.

Lana Marić je sa 13 poena (16 sk, 4 osv) bila najefikasnija. Po 11 poena su postigle Sofija Todorović (8 sk) i Aleksandra Aleksić (4 sk, 4 as).

U ekipi Italije Ema Đaketi je sa 16 poena bila najefikasnija.