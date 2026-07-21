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Postoje ljudi koji ceo život naviknu da budu oslonac drugima.

Ljudi koji ne traže pomoć.

Ljudi koji, čak i kada im je najteže, prvo pomisle na druge.

1/4 Vidi galeriju Brankica Hadžović Foto: Privatna arhiva

Brankica Hadžović je upravo jedna od njih.

Bivša košarkašica, veliki borac, sportski radnik u Rumuniji... Žena koja je godinama gradila svoju karijeru, pomagala drugima i verovala da se svaki problem može rešiti radom, upornošću i verom.

Ali postoje utakmice u kojima ni najveća borbenost nije dovoljna.

Brankica danas vodi najtežu borbu svog života – borbu protiv karcinoma.

Lečenje koje joj pruža najveću nadu odvija se u Turskoj, ali njegova cena prevazilazi mogućnosti jedne porodice. Uprkos ogromnoj želji da sve iznese sama, došao je trenutak kada joj je potrebna pomoć svih nas.

Oni koji je poznaju znaju koliko joj je teško da prihvati da bude na drugoj strani – da umesto pomoći koju je uvek pružala drugima, danas ona bude ta kojoj je pomoć potrebna.

Ali upravo zato ne smemo da dozvolimo da ovu utakmicu igra sama.

Dragi prijatelji, bivše saigračice, sportski radnici i svi ljudi dobrog srca...

Ako ste u mogućnosti, pomozite koliko možete.

Ne postoji mala pomoć.

Nekada upravo ona najmanja, kada se spoji sa hiljadama drugih, postane najveća nada.

Ako ne možete da pomognete finansijski, podelite ovu priču.

Možda će baš vaše deljenje doći do osobe koja može da napravi razliku.

Sada je red na nas da pokažemo da nijedan borac nije sam kada iza sebe ima dobre ljude.

Podaci za uplatu pomoći

Brankica Hadžović

Gavrila Pekarovića 27

Vršac

Unicredit banka

Dinarski račun;

170-0010633604001-58

Racun za uplate iz inostranstva (međunarodna plaćanja)

IBAN; RS35170001063360400255

SWIFT; BACXRSBG

Banka korisnika; Unicreit bank Serbia JSC