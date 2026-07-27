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Luka Vildoza (30) je novi košarkaš Partizana, objavili su crno-beli.

Ova vest sama po sebi ima značaj, ali kada se uzme u obzir da je Vildoza do pre tri godine bio član Crvene zvezde, onda dodatno pobuđuje pažnju.

1/7 Vidi galeriju Milica Tasić i Luka Vildoza Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12, Printscreen/Instagram/bab, Screenshot

Vildoza je na taj način ispisao istoriju evropske košarke, pošto je postao prvi košarkaš koji je bio član Partizana, Crvene zvezde, Panatinaikosa i Olimpijakosa, klubova iz Atine i Beograda koji čine dva najveća gradska rivalstva u Evroligi.

Od Argentine, preko Evrope do NBA lige

Ko je, dakle, Luka Vildoza?

Argentinac je rođen 1995. godine u Mar del Plati, a prve košarkaške korake je napravio u lokalnom klubu Kilmes. Dobre igre preporučile su ga Evropljanima, a konkretan korak je napravila Baskonija, pa je Vildoza 2016. godine potpisao četvorogodišnji ugovor sa španskim timom. Vrhunac je bio u sezoni 2019/20 kada je osvojio titulu prvaka Španije, a tim je sa klupe predvodio Duško Ivanović.

Kratko se oprobao u NBA ligi, gde je nastupio za Njujork Nikse i Milvoki Bakse. No, nije se nešto previše zadržao "preko bare". Upisao je ukupno tek devet utakmica.

Crvena zvezda

Crvena zvezda je 14. oktobra 2022. godine objavila da je potpisala dvogodišnji ugovor sa Vildozom. Već istog meseca je dobio priznanje najboljeg igrača meseca ABA lige.

U Evroligi je te sezone prosečno beležio 12.6 poena, 2.5 skokova, 3.9 asistencija, 1.4 osvojene lopte za oko 24 minuta po utakmici. Sa crveno-belima je osvojio prvenstvo i kup Srbije.

Atinska avantura, pa ponovna saradnja sa Ivanovićem

Vildoza se u Zvezdi zadržao jedno leto, a već juna 2023. godine potpisao je trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom. Sa "Zelenima" je osvojio prvenstvo i Evroligu, a odmah zatim je došlo do sporazumnog raskida ugovora.

Nije prošlo ni nekoliko sati, a obreo se u Olimpijakosu, sa kojim se obavezao na dve godine. I ovde je ostao samo godinu dana, a onda je otišao u Virtus iz Bolonje, gde je ponovo sarađivao sa trenerom Duškom Ivanovićem.

Zbog Milice promenio veru

Luka je u srećnom braku sa Milicom, nekadašnjom odbojkašicom Crvene zvezde. Upoznali su se dok je Vildoza bio član Crvene zvezde, a ljubav je ubrzo postala jedna od najpraćenijih na domaćoj sportskoj sceni.

Vildoza i Tasić su rekli "sudbonosno da" u Hramu Svetog Save, dok su oko sebe imali i ogroman broj poznatih košarkaša.

Njihova ljubav je kulminirala u Grčkoj u periodu dok je Argentinac igrao za Panatinaikos, te su odluči i da ozvaniče svoju vezu.

Pre samo dva meseca, Milica i Luka su postali roditelji sina kome su dali ime Teo, koje ima grčko poreklo i znači "Božji dar".