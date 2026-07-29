Slušaj vest

Nakon brojnih spekulacija koje su se pojavile u javnosti, iz KLS su objasnili zbog čega nije došlo do usvajanja dnevnog reda i optužili pojedine klubove za opstrukciju rada lige.

U saopštenju navode da nije obezbeđena potrebna dvotrećinska većina za usvajanje dnevnog reda, zbog čega sednica nije mogla da bude nastavljena. Istovremeno, iz rukovodstva KLS poručuju da naredna sezona nije ugrožena i da će svi naredni potezi biti povučeni u skladu sa Statutom udruženja.

Saopštenje KLS prenosimo u celosti:

Usled sve češćih pokušaja pojedinaca da putem određenih medija i pojedinih novinara plasiraju neistine o Košarkaškoj ligi Srbije, sa ciljem njene destabilizacije, osećamo obavezu da se obratimo košarkaškoj javnosti u Srbiji, sa svim relevantnim podacima i činjenicama. Predsedništvo UK KLS, koje je trebalo da se održi juče, 28. jula, nije održano, jer prilikom usvajanja Dnevnog reda, koji je predložio predsednik UK KLS, gospodin Srećko Otović, nije bilo potrebne, dvotrećinske većine.

Naime, od 11 prisutnih članova predsedništva, koje čine predsednik udruženja, šest klubova koji se takmiče u ABA 1 ligi, kao i četiri najbolje plasirana kluba iz prvog prethodne sezone KLS, protiv usvajanja Dnevnog reda bili su FMP, Spartak, Zlatibor, dok je uzdržan bio Hercegovac.

Na Dnevnom redu su se pored Usvajanja finansijskog izveštaja za 2025. godinu i Finansijskog plana za narednu sezonu, našle i krucijalne tačke za odigravanje takmičenja – kalendar, propozicije, kao i disciplinski pravilnik. S obzirom da su četiri kluba već na startu sednice bila protiv usvajanja i ma kakve rasprave o navedenim tačkama, otvara se pitanje da li pomenuta četvorka, po ko zna koji put svesno opstruiše rad organa i institucija UK KLS.

Na pragu jubilarne, 20. sezone Košarkaške lige Srbije, koja je usled velikih napora aktuelnog rukovodstva, ali i klubova, došla do toga da je jedna od finansijski najstabilnijih i da su u ovom periodu sklopljeni istorijski sponzorski ugovori, na osnovu kojih su svi klubovi učesnici KLS u prvom delu takmičenja oslobođeni plaćanja bilo kakvih kakvih kotizacija prema UK KLS, nećemo dozvoliti da se manjina poigrava sa voljom većine, a među kojima su i najjači srpski klubovi, Crvena zvezda i Partizan.

Rukovodstvo UK KLS u narednom periodu vućiće poteze u skladu sa važećim Statutom udruženja u okolnostima u koje su domaće takmičenje dovele lični motivi interesne grupe, koja za jedini cilj ima destabilizaciju KLS i degradaciju njenog menadžmenta.

Naredna, jubilarna 20. sezona KLS nije upitna i nećemo dozvoliti da se javnost obmanjuje informacijama iz neproverenih i zlonamernih izvora. Naša obaveza je da štitimo interes srpske košarke, elitnog domaćeg tamičenja, ali i volju i želju većine, sve u skladu sa normativnim aktima i Statutom UK KLS, koji ima jasno propisano delovanje u iznimnim situacijama poput ove.

Srpska košarka je mnogo više od interesa pojedinca ili grupe klubova i naš jedini cilj je da i naredne sezone, na parketima širom Srbije, u domaćem takmičenju gledamo stare i nove srpske reprezentativce, koji su nosioci igre u KLS, gde stasavaju i razvijaju se u pravom smeru, što medalje koje su letos doneli u našu zemlju samo potvrđuju.