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Jedan od najboljih košarkaša današnjice, Kevin Durent, jasno je poručio da želi da obuče dres reprezentacije SAD i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, iako će tada imati gotovo 40 godina.

Ako uspe da izbori mesto u timu, postaće prvi košarkaš u istoriji sa pet olimpijskih zlatnih medalja.

"Nisam želeo da se sam povučem iz konkurencije samo zato što sam stariji i što sam već bio na Olimpijskim igrama. Grant zna koliko volim reprezentaciju SAD. To je moja porodica. Voleo bih da budem deo tog tima dok god igram košarku" - rekao je Durent.

1/5 Vidi galeriju Kevin Durent Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Međutim, dvostruki NBA šampion istakao je da ne traži nikakav poseban tretman.

"Razumem koliko je Grantu teško da sastavi tim. Pojaviće se mnogo mladih i sjajnih igrača, a ja sam već prilično star u odnosu na njih. Ne očekujem da dobijem mesto zbog imena. Želim da ga zaslužim igrama na terenu" - poručio je Durent.

Američki mediji podsećaju da je Durent već sada najuspešniji olimpijac u istoriji muške košarke SAD. Osvojio je zlato u Londonu 2012, Riju 2016, Tokiju 2021. i Parizu 2024, a uz to je i najbolji strelac reprezentacije SAD u istoriji olimpijskih turnira.

Mnogo se spekulisalo da su Igre u Parizu bile poslednje za njega, ali je Durent demantovao takve priče.

"To ste vi iz medija zaključili. Ja nikada nisam rekao da više neću igrati za reprezentaciju" - rekao je iskusni as.

Ukoliko za tri godine zaista dobije poziv Granta Hila i izbori mesto među 12 najboljih, Durent neće juriti samo novo zlato – već rekord koji do sada nije ostvario nijedan košarkaš u istoriji olimpijskih igara.