Dodajte Kurir u vaš Google izbor

tako je to bilo

tako je to bilo

Slušaj vest

On se oglasio putem svojih naloga na društvenim mrežama i šokirao javnost odlukom da partije na parketu ostavlja iza sebe, ali i otkrio da ne napušta tabor Crvene zvezde, u klubu ostaje, ali u potpuno novoj ulozi, pošto ulazi u trenerske vode.

1/9 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Tokom bogate evroligaške karijere Kalinić je gostujući u podkastu "KolePoint" svojevremeno otkrio da je 2021. godine odbio ponudu Partizana:

- Da, Željko Obradović me zvao u Partizan, pitao me šta mislim o tome. Ja sam mu rekao da ne mislim i da nema poentu da pričamo o tome - rekao je Kalinić.

Kalinić je dugi niz godina sarađivao sa Željko Obradovićem u Fenerbahčeu, a 2017. godine se okitio titulom šampiona Evrope.

BONUS VIDEO: