U POSLEDNJEM TRENUTKU! Nikola Kalinić odbio ponudu Partizana - sada je u penziji i kreće novim putem!
Nikola Kalinić, legenda Crvene zvezde i trofejni košarkaš Srbije, odlučio je da završi karijeru u 34. godini.
On se oglasio putem svojih naloga na društvenim mrežama i šokirao javnost odlukom da partije na parketu ostavlja iza sebe, ali i otkrio da ne napušta tabor Crvene zvezde, u klubu ostaje, ali u potpuno novoj ulozi, pošto ulazi u trenerske vode.
Tokom bogate evroligaške karijere Kalinić je gostujući u podkastu "KolePoint" svojevremeno otkrio da je 2021. godine odbio ponudu Partizana:
- Da, Željko Obradović me zvao u Partizan, pitao me šta mislim o tome. Ja sam mu rekao da ne mislim i da nema poentu da pričamo o tome - rekao je Kalinić.
Kalinić je dugi niz godina sarađivao sa Željko Obradovićem u Fenerbahčeu, a 2017. godine se okitio titulom šampiona Evrope.
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