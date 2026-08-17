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Nikola Kalinić, legenda Crvene zvezde i trofejni košarkaš Srbije, odlučio je da završi karijeru u 34. godini.

On se oglasio putem svojih naloga na društvenim mrežama i šokirao javnost odlukom da partije na parketu ostavlja iza sebe, ali i otkrio da ne napušta tabor Crvene zvezde, u klubu ostaje, ali u potpuno novoj ulozi, pošto ulazi u trenerske vode.

Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Tokom bogate evroligaške karijere Kalinić je gostujući u podkastu "KolePoint" svojevremeno otkrio da je 2021. godine odbio ponudu Partizana:

- Da, Željko Obradović me zvao u Partizan, pitao me šta mislim o tome. Ja sam mu rekao da ne mislim i da nema poentu da pričamo o tome - rekao je Kalinić.

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Nikola Kalinić

Kalinić je dugi niz godina sarađivao sa Željko Obradovićem u Fenerbahčeu, a 2017. godine se okitio titulom šampiona Evrope.

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Nikola Kalinić tuča na meču Zvezda - Zlatibor Izvor: Arena 1 Premium