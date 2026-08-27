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Srbija će u petak od 20 časova biti domaćin Islandu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a nakon toga, naša selekcija će u okviru aktuelnog FIBA prozora igrati i protiv Italije u gostima.

Dan pre utakmice protiv Islanda na početku treninga reprezentacije selektor Dušan Alimpijević je odgovarao na pitanja novinara.

Srbija protiv Islanda igra važnu utakmicu. Naš tim je u dobroj situaciji, međutim, upravo Island, kao i Litvanija, ima pobedu manje od Srbije i traži svoju šansu u nastavku kvalifikacija.

“Čitav period iza nas je prošao fantastično. Sve smo postigli tokom pripremnih utakmica i pre njih. Sada dolazi ono glavno. Džaba ceo ovaj raniji period ako sve ne završimo u tom tonu. Očekujem da vrhunac pozitivnih stvari bude na utakmicama koje su ispred nas. Ne razmišljamo ni o Italiji dok ne završimo Island, a kamoli o novembarskom prozoru”, izjavio je Dušan Alimpijević.

Upitan je o pripremi utakmice u situaciji kada je Srbija ogroman favorit, baš kao što protiv Islanda.

"Nemamo nikakav problem da objasnimo igračima jer su ljudi svesni da je Island dobio jednom Italiju, jednom Litvaniju u prošloj fazi. Oni daju veliki broj poena. Mi jesmo favoriti, ali ako uđemo u njihov ritam, onda može da se desi meč kao oni koje su izgubili Italija ili Litvanija. Naši igrači su profesionalci i svesni su. Zaista ne razmišljamo o Italiji dok se ne završi meč sa Islandom. Zapravo, 80% pripreme za Italiju biće utakmica sa Islandom“.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako Island može da preti?

Govorio je selektor Srbije i o ekipi Islanda.

"Island je ekipa koja gaji specifičnu košarku i koja odgovara modelima savremene košarke - dosta igre u otvorenom prostoru. Naš glavni zadatak biće da zaustavimo napad između šest i osam sekundi, tu su veoma efikasni. Traže rane šuteve za tri i pogađaju u dobrim procentima. Njihove dve glavne karakteristike su rani napad i šut za tri. Ako to uradimo onako kako se spremamo, ne bi trebalo da imamo neke neprijatnosti".

Slede skroz različite utakmice od onih koje je Srbija odigrala protiv Francuske.

"Francuska je potpuno drugačija od svega što ćemo imati u ovom prozoru. Igrali smo protiv selekcije koja je atletski najmoćnija u Evropi, najviše imaju NBA i evroligaških igrača – ne samo po brojnosti nego po značaju u svojim timovima. Utakmice su bile prijateljske, ali pristup nije bio takav. Trudili smo se da imamo dobru selekciju minuta, ali intenzitet koji smo imali na te dve utakmice je dobro došao za pripremu za naredne sve. Što se tiče pripreme za ova dva meča, naročito atletski gledano, to je potpuno drugačije“.

Obratio se i navijačima.

"Atmosfera je odlična među igračima i oko tima. Jako sam srećan što mnogo novinara dolazi. Ne iz kurtoazije, zaista me to čini srećnim. Ulaznice idu dobro i pozvao bih publiku da ispuni Arenu do kraja i da tako odamo priznanje igračima koji odvajaju od privatnih i klupskih obaveza da bi igrali za reprezentaciju. Nadam se da će atmosfera biti sjajna kao protiv Francuske", zaključio je Dušan Alimpijević.

Reprezentacija Srbije će posle mečeva protiv Islanda i Italije igrati još protiv Litvanije, a potom protiv istih rivala po još jednu utakmicu.

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