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Kevin Durent uzburkao je košarkašku javnost tvrdnjama o američkom uticaju na svetske zvezde, a njegove reči posebno će odjeknuti u Srbiji.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena govorio je o sve većem broju internacionalnih zvezda u NBA ligi i poručio da je potpuno prirodno što igrači iz različitih krajeva sveta danas osvajaju MVP nagrade i zauzimaju najvažnije pozicije u ligi.

Ali onda je izgovorio reči koje će izazvati ozbiljnu polemiku u našoj zemlji.

Durent smatra da su mnoge današnje međunarodne zvezde zapravo odrasle uz američke košarkaške uzore i da su upravo od njih učile kako se igra.

"Koga ste gledali? Jokića, Porzingisa, Šeja..."

Durent je, govoreći o internacionalnim igračima, pomenuo i Nikolu Jokića.

"Sjajno je što osvajaju MVP nagrade i sve ostalo, ali koga ste gledali? Jokića, Porzingisa, Šeja... Svi ti momci nosili su dresove sa likom Alena Ajversona, nosili pletenice, radili krosover... I oni su pokušavali da igraju kao mi, samo su to uspeli da izvedu na svoj način", poručio je Durent.

Drugim rečima, Durent smatra da je američka košarka bila temelj na kojem su mnoge današnje svetske zvezde gradile svoj stil.

Jokićev košarkaški put nije počeo u Americi

Nikola Jokić je, za razliku od Šeja Gildžes-Aleksandera, koji je igrao srednjoškolsku i koledž košarku u SAD, košarkaški stasavao u Srbiji.

Pre NBA lige prošao je kroz srpski sistem i dres Mege, a njegovo razumevanje igre razvijalo se u potpuno drugačijem košarkaškom okruženju.

Zato Durentova generalizacija otvara zanimljivo pitanje: da li su baš svi najveći internacionalni igrači učili košarku gledajući Amerikance?

Iz srpske perspektive, odgovor teško može biti jednostavan.

Jer zemlja iz koje dolazi Jokić ima čitavu plejadu košarkaških legendi čiji su uticaj i nasleđe oblikovali generacije igrača.

Od Koraća, Kićanovića i Dražena Dalipagića, preko Vlade Divca, Aleksandra Đorđevića i Predraga Danilovića, do Dejana Bodiroge i mnogih drugih - Srbija i bivša jugoslovenska škola decenijama imaju sopstvenu košarkašku tradiciju.

I to ne samo na papiru.

"Drim tim" jeste bio uzor, ali nije bio jedini

Durent je posebno istakao čuveni američki "Drim tim" kao generaciju od koje su mlađi igrači širom sveta učili.

To je nesporno bio ogroman globalni fenomen. Majkl Džordan, Medžik Džonson, Leri Bird, Čarls Barkli i ostale američke zvezde promenile su način na koji se košarka posmatra širom planete.

Ali priča o evropskoj i srpskoj košarci ima i drugu stranu.

Na ovim prostorima generacije nisu učile samo gledajući NBA.

Učili su i u klubovima, od trenera, saigrača i domaćih legendi. Evropska košarka razvijala je sopstvenu filozofiju igre, drugačiju od američke, sa ogromnim naglaskom na taktiku, timsku igru i košarkašku inteligenciju.

A upravo je Jokić jedan od najboljih primera.

Jokić je napravio nešto što niko nije očekivao

Srbin je u NBA stigao kao relativno anonimni 41. pik na draftu 2015. godine.

Danas je višestruki MVP i šampion NBA lige, a njegov stil igre postao je uzor novoj generaciji košarkaša.

Njegova igra ne liči na klasičnu predstavu američke superzvezde. Nema potrebu za atraktivnim zakucavanjima, nema potrebu da svaki napad izgleda kao šou. Njegova najveća snaga je u razumevanju igre, dodavanju, čitanju odbrane i sposobnosti da čitav tim učini boljim.

Upravo zbog toga Durentove reči mogu da budu zanimljive za raspravu.

Jer jedno je reći da je američka košarka imala ogroman uticaj na svet.

Drugo je tvrditi da su svi najveći igrači do svojih ideja došli upravo kopirajući Amerikance.

1/5 Vidi galeriju Kevin Durent Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Durent ipak nije želeo da umanji njihov uspeh

Važno je i ono što je Durent rekao odmah nakon toga.

Amerikanac je naglasio da su internacionalne zvezde do mesta na kojem su danas stigle pre svega zahvaljujući sopstvenom radu i trudu.

Objasnio je da je imitacija prirodan deo razvoja svakog igrača i da je njegova generacija takođe učila od prethodnih američkih zvezda.

"Oni su učili od nas, baš kao što sam ja učio od američkih igrača. Moja generacija učila je od igrača koji su došli pre nas. To je prirodna evolucija", zaključio je Durent.

Ipak, kada se njegove reči stave u kontekst srpske košarke, teško je ne postaviti pitanje:

Da li je baš sve počelo od Amerikanaca?

Jokićev put, kao i istorija srpske i jugoslovenske košarke, sugerišu da je priča mnogo složenija.

Amerika jeste dala svetu neke od najvećih košarkaša svih vremena.

Ali Srbija i Evropa imaju svoje uzore, svoje škole i svoju košarkašku filozofiju.

A ako neko to najbolje pokazuje, onda je to - Nikola Jokić.