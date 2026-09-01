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Važna pobeda košarkaša Srbije u Pezaru protiv Italije (76:64) približila je našu reprezentaciju plasmanu na Mundobasket, koji se 2027. godine održava u Kataru.

Tim koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević sjajno je započeo drugu, odlučujuću fazu kvalifikacija. Nakon uvodnog trijumfa nad Islandom, savladana je i Italija na gostujućem terenu, čime je Srbija napravila veliki korak ka ostvarivanju cilja. Ali, daleko od toga da je ovo kraj mukama i izazovi tek predstoje, uz jedan potencijalno veliki problem.

1/10 Vidi galeriju Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

Stanje u Grupi J i rezultati avgustovskog "prozora"

Turska je prva evropska selekcija koja je i zvanično obezbedila učešće na Svetskom prvenstvu. Lider grupe ubedljivo je savladao Island (110:73) i ostao perfektan sa skorom 8-0. Srbija zauzima drugo mesto sa učinkom 6-2 (oba poraza pretrpela je upravo od Turske).

Prozor iza nas doneo je sledeće rezultate:

28. avgust 2026.

Srbija - Island 102:73

Turska - Litvanija 94:66

BiH - Italija 78:76

31. avgust 2026.

Italija - Srbija 64:76

Litvanija - BiH 78:73

Island - Turska 73:110

Tabela Grupe J:

Turska (8-0)

Srbija (6-2)

Italija (5-3)

Litvanija (4-4)

Bosna i Hercegovina (3-5)

Island (3-5)

Dosadašnjim učinkom, BiH i Island svedeni su na samo teoretske šanse za prolaz dalje.

Šta je Srbiji potrebno za prolaz na SP?

Za plasman na Mundobasket (koji se igra od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine u Kataru) potrebno je zauzeti jedno od prva tri mesta u grupi. Prema trenutnom stanju, dve pobede u preostala četiri meča garantuju prolaz.

Sa dva nova trijumfa Srbija bi izbila van domašaja BiH i Islanda. Jedina selekcija koja bi u tom scenariju mogla da pretekne naš tim jeste Litvanija, ali samo pod uslovom da ostvari sve četiri pobede do kraja (uključujući i dva trijumfa protiv Srbije).

Vredi napomenuti i jedan potencijalno veliki problem - moguće je i vrlo verovatno da selektor Alimpijević u narednim mečevima neće moći da računa na Nikolu Jokića i Nikolu Jovića, kao ni na većinu igrača iz Evrolige.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Raspored preostalih "prozora"

Novembar 2026.

Litvanija - Srbija (Prva meč-lopta: Pobeda u gostima 99% rešava sve)

Srbija - Italija

Februar 2027.

Island - Srbija

Srbija - Litvanija

"Rovovska" borba u Pezaru

Gostovanje u Italiji proteklo je u izuzetno borbenoj i nervoznoj atmosferi. Utakmica je trajala dva sata i 15 minuta, Nikola Jović je rano završio meč, a isključenje je zaradio posle tehničke greške, dok je Nikola Milutinov pretrpeo povredu, ali se uspešno vratio na parket. I pored skromnijeg učinka Nikole Jokića (osam poena, osam skokova), reprezentacija je pronašla druge heroje.

Pobedu su iznijeli Marko Gudurić (20 poena) i Aleksa Avramović (19 poena), povukavši ekipu u prelomnim momentima drugog poluvremena.

U redovima Italije najefikasniji su bili Niko Menion sa 20 postignutih poena i Simone Fontekio sa 15 (uprkos odličnom otvaranju meča).

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