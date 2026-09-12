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Kevin Durent ne planira da se povuče iz reprezentativne košarke!

Iako će za dve godine, kada Los Anđeles bude domaćin Olimpijskih igara 2028, imati gotovo 40 godina, američka superzvezda već ima jasan cilj - želi ponovo da obuče dres Sjedinjenih Američkih Država i napadne još jedno olimpijsko zlato!

Durent je na nedavnom humanitarnom događaju organizacije USA Basketball jasno stavio do znanja da mu je nastup na Igrama u Los Anđelesu veoma važan. Time je samo potvrdio ono što je govorio još krajem sezone 2025/26, kada je otvoreno pričao o tome koliko mu znači igranje za nacionalni tim.

"Jednostavno je zabavno, čoveče. To je neverovatan period. Putuješ svetom. Ne znam da li ćemo putovati svetom s obzirom na to da se Igre održavaju u SAD, ali prethodnih godina išli smo u Dubai, Abu Dabi, Pariz, London, na Kanarska ostrva, u Madrid...", rekao je Durent.

A onda je otkrio zbog čega mu reprezentacija toliko znači.

"Jedno od najboljih iskustava u životu"

Durent je istakao da mu igranje za SAD nije samo još jedna stavka u bogatoj karijeri, već iskustvo koje mu je promenilo pogled na košarku, ali i život.

"Bio sam na mestima koja su promenila ne samo moj pogled na igru, već i na život uopšte. Posetio sam mesta na kojima nikada ne bih ni pomislio da ću biti da nije bilo košarke. To je jedno od najboljih iskustava, čoveče. Podstičem svakoga da igra za svoju zemlju", poručio je jedan od najboljih košarkaša svoje generacije.

A kada se pogleda šta je Durent uradio u dresu Amerike, jasno je zašto mu je želja da nastavi reprezentativnu karijeru toliko velika.

1/5 Vidi galeriju Kevin Durent Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Četiri nastupa na OI, četiri zlata!

Durent je nastupao za reprezentaciju SAD na poslednje četiri Olimpijske igre i svaki put se kući vraćao sa zlatnom medaljom.

Peking 2008, London 2012, Rio 2016. i Tokio 2020. – četiri nastupa, četiri zlata!

Na Igrama u Parizu 2024. godine ponovo je bio jedan od ključnih igrača američkog tima, koji je još jednom stigao do najsjajnijeg odličja.

Četiri olimpijska zlata već su rekord kada su košarkaši u pitanju, ali Durent sada ima priliku da taj rekord dodatno pomeri.

Ako izbori mesto u timu za Los Anđeles 2028, mogao bi da postane prvi košarkaš sa pet olimpijskih zlatnih medalja.

Najbolji strelac u istoriji SAD

Durent već sada drži još jedan veliki rekord američke reprezentacije. Sa 518 postignutih poena najbolji je strelac u istoriji nacionalnog tima na Olimpijskim igrama.

Na Igrama u Parizu bio je drugi najstariji član američke reprezentacije. Pošto je Lebron Džejms najavio da su mu Olimpijske igre u Parizu bile poslednje, Durant bi, ukoliko dobije poziv i izbori mesto u timu, 2028. godine gotovo sigurno bio najiskusniji igrač Amerikanaca.

I tu priča postaje posebno zanimljiva.

Jer Durent više nije u godinama u kojima se mesto u reprezentaciji podrazumeva.

Brojke govore za sebe

Naravno, ništa nije zagarantovano za igrača koji će tada biti na pragu četrdesete. Konkurencija u američkoj reprezentaciji biće brutalna, a SAD gotovo uvek mogu da sastave tim od najvećih zvezda NBA lige.

Ipak, Durent i dalje igra na vrhunskom nivou.

Prošle sezone beležio je prosečno 26 poena, 5,5 skokova i 4,8 asistencija po utakmici, uz čak 2,4 pogođene trojke u proseku. Posebno impresivna bila je njegova efikasnost – iz igre je šutirao 52 odsto, dok je za tri poena imao odličnih 41,3 odsto.

Zbog toga pitanje nije samo koliko će Durent imati godina u Los Anđelesu.

Pitanje je – da li će i dalje biti dovoljno dobar da bude među najboljima?

Za sada, sve ukazuje na to da veruje da hoće.

Durent juri peto zlato i novu stranicu istorije

Ako za dve godine zaista istrči na parket u Los Anđelesu, Durent će imati priliku da uradi nešto što nijedan košarkaš pre njega nije uspeo.

Već je osvojio četiri olimpijska zlata, postao najbolji strelac u istoriji američke reprezentacije i ostavio ogroman trag u dresu SAD.

Sada želi još.

Peto zlato, pete Olimpijske igre i još jedan rekord.

A s obzirom na to da će Igre biti održane na domaćem terenu, u Sjedinjenim Američkim Državama, Durent bi mogao da dobije priliku da jednu od najvećih reprezentativnih priča svoje karijere završi upravo tamo gde je sve počelo – pred svojim navijačima.