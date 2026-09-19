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Sukob između sudija i rukovodstva ABA lige dobio je novu dimenziju. Nakon što je regionalno takmičenje raspisalo javni poziv za nove arbitre, aktuelne sudije odlučile su da se oglase zajedničkim saopštenjem i iznesu svoju stranu priče.

Sudije tvrde da ABA liga sa njima nije ni pokušala da otvori ozbiljne pregovore o uslovima rada, dok se potencijalnim novim kandidatima istovremeno nude poboljšani uslovi angažmana.

Arbitri posebno naglašavaju da dokument koji su prethodno dostavili rukovodstvu ABA lige nije predstavljao ultimatum, već osnovu za razgovor, pregovore i pronalaženje kompromisa.

Jedna od glavnih tema jesu finansijski uslovi. Prema navodima sudija, trenutna naknada iznosi 562,50 evra bruto po utakmici u ABA ligi, odnosno 281,25 evra bruto u ABA 2 ligi. U svom obraćanju porede te iznose sa naknadama koje sudije dobijaju u pojedinim nacionalnim prvenstvima širom Evrope.

Posebno problematičnim smatraju to što je ABA liga raspisala konkurs za nove sudije, dok sa postojećim kadrom, kako tvrde, nije pokušala da otvori konkretne pregovore.

Sudije zato zahtevaju da regionalno takmičenje bez odlaganja sedne za sto sa njihovim predstavnicima i započne ozbiljne pregovore o uslovima angažmana u predstojećoj sezoni.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Poštovani, ne želimo da ulazimo u medijska prepucavanja niti da dodatno podižemo tenzije. Međutim, radi tačnog informisanja košarkaške javnosti, smatramo svojom obavezom da pojasnimo nekoliko činjenica.

Sudije ABA lige već godinama nastoje da uspostave ozbiljnu i konstruktivnu komunikaciju sa Ligom o uslovima rada. Nažalost, stvarnog dijaloga gotovo da nema. Umesto partnerskog odnosa, često se stvara utisak da su sudije manje važan deo takmičenja kojem se odluke jednostavno saopštavaju.

Dokument koji smo dostavili Ligi sadrži predloge, a ne ultimatume. Svrha predloga jeste da se o njima razgovara, pregovara i traži kompromis. Ne tvrdimo da svi naši predlozi moraju da budu prihvaćeni, ali spremni smo da o njima razgovaramo i tražimo zajedničko rešenje.

Međutim, sa njihove strane do danas nije bilo stvarnih pregovora. ABA liga sa postojećim sudijama nije ni pokušala da otvori ozbiljne pregovore o uslovima njihovog angažmana. Umesto toga, suočavamo se sa ultimativnim porukama i pretnjama brisanjem sudija sa liste.

U tom kontekstu posebno iznenađuje najnoviji potez ABA lige – javni poziv za prijave za mesto sudije ABA lige.

Dok sa postojećim sudijama Liga nije pokušala da pregovara o njihovim uslovima, istovremeno u javnom pozivu potencijalnim, za sada potpuno nepoznatim kandidatima nudi poboljšane uslove angažmana.

Posebno je zanimljivo da u istom tom pozivu ABA liga samu sebe opisuje kao ‘jednu od najprestižnijih košarkaških liga u Evropi’. Teško je, međutim, prepoznati standarde jedne od najprestižnijih evropskih liga u potezu kojim se, bez prethodnog pokušaja pregovora sa sopstvenim postojećim sudijskim kadrom, javno traži novi sudijski kadar i istovremeno novim, nepoznatim kandidatima nude poboljšani uslovi.

Takav potez nije u skladu sa ozbiljnošću i standardima koje bi, prema sopstvenim rečima, ABA liga trebalo da predstavlja. Ako se Liga zaista smatra jednim od najprestižnijih takmičenja u Evropi, onda bi upravo takav standard trebalo da pokazuje i u odnosu prema ljudima koji to takmičenje godinama čine mogućim.

Postojećim sudijama, koje su godinama dokazivale svoj kvalitet i vodile utakmice ABA lige, nije ponuđen ni razgovor, dok se istovremeno prema nepoznatim kandidatima izlazi sa poboljšanim uslovima.

Time se ne šalje poruka da se cene iskustvo, kvalitet i kontinuitet, već se stvara utisak da je dovoljno pronaći nove kandidate koji su spremni da prihvate ponuđene uslove. Takav pristup podseća na načelo ‘daj šta daš’ i otvara ozbiljno pitanje kriterijuma kojima se Liga vodi kada je reč o kvalitetu sopstvenog sudijskog kadra.

1/4 Vidi galeriju ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Postojeće sudije nisu anonimni kandidati sa tržišta koji se mogu zameniti preko noći. Reč je o sudijama koje su godinama sticale iskustvo u ABA ligi i međunarodnim takmičenjima i svojim radom učestvovale u izgradnji standarda ovog takmičenja. Takav način komunikacije i postupanja smatramo neprihvatljivim za takmičenje koje želi da bude u vrhu evropske košarke.

Naš cilj nije konflikt niti ugrožavanje takmičenja. Želimo isključivo da poboljšamo uslove rada i odnos prema sudijama.

Trenutna naknada u ABA 1 ligi iznosi 562,50 evra bruto po utakmici, a u ABA 2 ligi 281,25 evra bruto, što znači da je stvarni neto iznos još znatno niži. Pritom ne smemo zanemariti ni činjenicu da su sudijama prethodnih godina više puta iznošena obećanja i najave o povećanju naknada koja do danas nisu u celosti ostvarena. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih su postojeće sudije odlučile da otvore pitanje svojih uslova i zatraže da se o njima konačno ozbiljno razgovara.

Poređenja radi, naknade u pojedinim nacionalnim prvenstvima iznose približno 1.035 evra u Francuskoj, 1.071 evro u Nemačkoj, uključujući PDV i porez na dohodak, 1.338 evra bruto u Italiji, kao i 870 evra neto u Turskoj. U Španiji sudije najvišeg ranga imaju ugovor vredan oko 90.000 evra po sezoni, uz dodatnih 1.290 evra bruto po utakmici.

Posebno treba naglasiti da je reč o nacionalnim ligama, dok je ABA liga danas izrazito međunarodno takmičenje. Ulaskom klubova iz Dubaija, Kluža, Beča i Bratislave dodatno su porasli zahtevi prema sudijama, udaljenosti, broj putovanja i vreme provedeno van kuće.

Istovremeno, ABA liga okuplja klubove koji nastupaju u Evroligi, Evrokupu i FIBA Ligi šampiona i želi da se pozicionira među najbolje lige u Evropi.

Zato smatramo legitimnim da postavimo jednostavno pitanje: ako se od sudija očekuju evropski nivo profesionalnosti, odgovornosti i kvaliteta, zar nije logično da i njihovi uslovi rada prate evropski nivo takmičenja?

Ne tražimo da Liga jednostavno prihvati sve što smo predložili. Tražimo ono što je u svakoj ozbiljnoj profesionalnoj organizaciji normalno – razgovor i pregovore.

Za kompromis su potrebne dve strane.

Stoga ovim putem jasno zahtevamo da ABA liga bez odlaganja pristupi ozbiljnim i konkretnim pregovorima sa predstavnicima postojećih sudija ABA lige o uslovima njihovog angažmana u predstojećoj sezoni.

Spremni smo da pristupimo pregovorima odmah. Očekujemo da Liga pokaže jednaku spremnost i predloži konkretan termin za sastanak.

Javni poziv za nove sudije ne može da bude zamena za pregovore sa postojećim sudijama, pogotovo kada se istim tim pozivom nepoznatim kandidatima nude poboljšani uslovi, dok sa postojećim sudijama o njihovim uslovima nije ni pokušano da se pregovara.

Ako je ABA liga zaista jedna od najprestižnijih liga u Evropi, onda očekujemo da se tako ponaša i prema svojim sudijama. Ozbiljnost i kvalitet takmičenja ne dokazuju se javnim pozivima za popunjavanje liste, već sposobnošću da se sa sopstvenim, dokazanim kadrom sedne za sto, razgovara i postigne dogovor.

Ne želimo da budemo problem ABA lige. Želimo da budemo njen partner i da zajedno radimo na tome da Liga bude bolja za klubove, igrače, trenere, sudije i sve koji su njen deo - stoji u saopštenju sudija.

Sada ostaje da se vidi kakav će biti odgovor rukovodstva ABA lige i da li će dve strane uspeti da pronađu zajednički jezik. Sudije su jasno poručile da su spremne za razgovor, a naredni potez je na regionalnom takmičenju.

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