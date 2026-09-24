Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nova sezona ABA lige još nije ni počela, a regionalno takmičenje već potresa ozbiljna kriza!

Samo dan uoči planiranog početka sezone, ABA liga se oglasila saopštenjem u 00.22, u kojem je navela da je zbog situacije sa sudijama potencijalno ugrožen planirani početak takmičenja.

U centru problema našli su se izbor novih arbitara, nezadovoljstvo dosadašnjih sudija i poruke koje su, prema tvrdnjama ABA lige, pojedinim kandidatima stigle sa imejl adrese koja je koristila naziv regionalnog takmičenja.

Nova sezona trebalo bi da počne 25. septembra, ali sada je otvoreno pitanje da li će se utakmice odigrati prema planu.

Sve je počelo sa sudijama

Problemi nisu izbili preko noći.

Grupa od 63 sudije, koje su prethodnih sezona radile utakmice ABA lige, tražila je razgovor o uslovima angažmana i povećanju naknada. Istovremeno, ABA liga je za novu sezonu raspisala javni konkurs za sudije.

Na konkurs se prijavilo 50 arbitara, a predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez je 23. septembra sastavio listu od 20 kandidata i dostavio je članovima Društva na usvajanje.

Međutim, upravo tada dolazi do nove eskalacije.

Sporne poruke dodatno zakomplikovale situaciju

ABA liga tvrdi da je samo nekoliko sati nakon formiranja liste nekoliko sudija odustalo od potencijalnog angažmana.

Prema saopštenju Predsedništva, arbitri su dobili poruke sa adrese "referees.abaleague@gmail.com", u kojima im je sugerisano da ne prihvate angažman u ABA ligi.

Rukovodstvo regionalnog takmičenja tvrdi da je tom prilikom neovlašćeno korišćeno ime i intelektualna svojina ABA lige, kao i da osobe koje su koristile tu adresu nisu bile ovlašćene da se predstavljaju kao njeni predstavnici.

Zbog toga je ABA liga najavila da će predložiti preduzimanje pravnih koraka radi zaštite svog imena, ugleda i interesa, kao i eventualne naknade štete.

Tako je spor oko sudija prerastao u mnogo ozbiljniji problem.

U priču se uključili i klubovi

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se pet klubova-suvlasnika ABA lige, Crvena zvezda, Mega, Igokea, Krka i Zadar, zajednički oglasilo povodom sudijske krize.

Oni su poručili da je situacija ozbiljna i zatražili hitan sastanak svih vlasnika lige sa sudijama.

U njihovom saopštenju navodi se da odgovornost za nastalu situaciju ne treba prebacivati ni na klubove koji nisu učestvovali u donošenju odluka, niti na sudije koje su godinama bile deo takmičenja.

Time je postalo jasno da problem više nije samo na relaciji rukovodstvo ABA lige - sudije.

U priču su se direktno uključili i klubovi koji su vlasnici regionalnog takmičenja.

Zašto su sudije nezadovoljne?

Sudije su prethodno ukazivale na svoje uslove rada i tražile ozbiljne pregovore sa rukovodstvom lige.

Prema njihovim navodima, širenjem ABA lige i dolaskom klubova iz Dubaija, Kluža, Beča i Bratislave povećani su broj putovanja, udaljenosti i ukupni zahtevi koji se stavljaju pred arbitre.

Oni su insistirali da njihovi zahtevi nisu bili ultimatum, već osnova za pregovore.

ABA liga je, sa druge strane, krenula putem javnog konkursa za nove sudije.

Zvanični podaci lige pokazuju da je honorar za utakmicu prve faze ABA lige povećan sa 562,50 na 630 evra, dok su predviđeni iznosi za završne faze takođe povećani.

Ipak, očigledno je da povećanje naknada nije rešilo spor.

Sve eksplodiralo dan pred početak sezone

Ono što ovu priču čini posebno dramatičnom jeste tajming.

ABA liga je ranije objavila da nova sezona počinje 25. septembra. Planirano je da u sezoni 2026/27 učestvuje 20 klubova, podeljenih u dve grupe po deset ekipa.

A onda je, u noći između 23. i 24. septembra, stiglo saopštenje koje je dodatno uzburkalo košarkašku javnost.

Objavljeno je u 00.22, samo nekoliko sati nakon što su se pojavile nove informacije o problemima sa sudijama.

ABA liga je u njemu navela da su događaji oko arbitara potencijalno doveli u pitanje planirani početak takmičenja.

Istovremeno, pojavile su se informacije o mogućnosti odlaganja prvog kola, dok je predsednik ABA lige Ostoja Mijailović ranije poručivao da ne očekuje odlaganje početka sezone.

Šta sada sledi?

Najveće pitanje je jednostavno - ko će suditi utakmice?

ABA liga tvrdi da ima listu kandidata i da je konkurs privukao 50 sudija. Međutim, nekoliko arbitara je, prema navodima lige, naknadno odustalo nakon spornih poruka.

Sa druge strane, 63 dosadašnja arbitra tražila su pregovore o svojim uslovima, dok je pet klubova javno zatražilo rešavanje problema i sastanak svih vlasnika lige.

Zbog svega toga, manje od 24 sata pre planiranog početka sezone, situacija je daleko od mirne.

Regionalno takmičenje novu sezonu dočekuje sa ozbiljnim sukobom oko sudija, a ponoćno saopštenje pokazalo je koliko je problem eskalirao.