ABA liga je donela odluku o odlaganju prvog kola takmičenja zbog nedostatka sudija.
zvanično
HITNO SAOPŠTENJE ABA LIGE! Održan sastanak povodom početka takmičenja!
Slušaj vest
Na sastanku članova ABA lige doneta je odluka da se odloži kompletno prvo kolo ABA lige, kao i utakmice prve nedelje ABA 2 lige.
Za ovu odluku glasalo je 11 članova, dok je jedan bio uzdržan.
ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Podsetimo, prethodno je predsednik Sudijske komisije Migel Peres obavestio je klubove i vlasnike regionalnog takmičenja da u tom trenutku nisu postojale garancije da će za utakmice prvog kola biti obezbeđen dovoljan broj sudija.
Za sada nisu saopšteni novi termini utakmica, niti dodatni detalji o razlozima odlaganja.
Iz ABA lige poručili su da će javnost blagovremeno biti obaveštena o svim narednim koracima.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši