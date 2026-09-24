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Na sastanku članova ABA lige doneta je odluka da se odloži kompletno prvo kolo ABA lige, kao i utakmice prve nedelje ABA 2 lige.

Za ovu odluku glasalo je 11 članova, dok je jedan bio uzdržan.

1/4 Vidi galeriju ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podsetimo, prethodno je predsednik Sudijske komisije Migel Peres obavestio je klubove i vlasnike regionalnog takmičenja da u tom trenutku nisu postojale garancije da će za utakmice prvog kola biti obezbeđen dovoljan broj sudija.

Za sada nisu saopšteni novi termini utakmica, niti dodatni detalji o razlozima odlaganja.

Iz ABA lige poručili su da će javnost blagovremeno biti obaveštena o svim narednim koracima.

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