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Predsednik Budućnosti Dragan Bokan oglasio se povodom aktuelne situacije u ABA ligi, nakon što su sudije odbile ponudu čelnika regionalnog takmičenja.

Početak sezone je zbog spora oko uslova za arbitre doveden u pitanje, ali Bokan poručuje da ABA liga neće biti ugašena.

1/8 Vidi galeriju Dragan Bokan Foto: Starsport, Starsport, Facebook / Prava Crna Gora, KK Partizan NIS/Dragana Stjepanović

Prvi čovek Budućnosti ističe da klubovi pokušavaju da pronađu rešenje, a da je u kontaktu i sa regionalnim savezima, kao i čelnicima FIBA i Evrolige.

- Odmah moram da naglasim da se ABA liga ne gasi, da će klubovi zajedničkim snagama pronaći rešenje i iz ove situacije izaći daleko jači. Sudije su odbile ponudu koju su imale na stolu. U kontaktu smo sa regionalnim savezima, obratili smo se čelnicima FIBA i Evrolige kako bi pronašli adekvatno rešenje. Ja sam lično za izbor novih arbitara, ali ako većina klubova bude glasala za dogovor sa postojećim sudijama, pristaću na to, ali ću nastaviti da branim interese ABA lige i svog kluba. Dobro ćemo preispitati odnos sudija prema ABA ligi, a ja odgovorno tvrdim da iza nastalog problema ne stoje sudije nego pojedinci koji ne žele dobro regionalnom takmičenju, a vreme će pokazati da li sam bio u pravu ili ne - rekao je Bokan, a prenosi "Sport klub".

Bokan je govorio i o finansijskom aspektu pregovora i istakao da su primanja sudija u prethodnom periodu značajno povećana.

- U protekle tri godine smo povećali primanja sudija za 42 odsto, povećali smo im putne troškove za 100 odsto. Sudije su tražile povećanje primanja po utakmici na 1.200 evra. Mi smo budžet usvojili u junu mesecu. Uspeli smo da ponudimo 630, oni su tražili 800. Poenta priče je da nije problem u tome da mi nećemo da damo sudijama povećanje, nego u činjenici da je budžet usvojen i da u skladu sa navedenim više od ponuđenog teško da možemo da uradimo - poručio je prvi čovek Budućnosti.

03:46 Ostoja Mijailović odgovorio Draganu Bokanu Izvor: Kurir

Na kraju je još jednom istakao svoj stav da bi ABA liga trebalo da dobije nove arbitre, ali i da će prihvatiti odluku većine klubova ukoliko se oni opredele za dogovor sa postojećim sudijama.

- Lično se zalažem za nove sudije u ABA ligi, a iskreno ne razumem mlade sudije koji ne dele pravdu u Evroligi i Evrokupu, zašto odbijaju da rade u Ligi koja donosi prohodnost u elitna evropska takmičenja. Ponavljam još jednom, ukoliko većina klubova bude da se postigne dogovor sa sudijama, da se prihvati, slobodno se može reći ultimatum, ja ću prihvatiti tu odluku. Ali, ću se isto tako boriti za interese ABA lige i kluba, a svima koji su pratili ABA ligu u proteklom periodu, jasno je kakvu su ulogu imale sudije kada su finalne i polufinalne serije regionalnog takmičenja u pitanju. Za kraj, ponavljam još jednom. ABA liga se ne gasi. Naprotiv. Iz svega ovoga će izaći još jača i kvalitetnija - zaključio je Bokan.

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