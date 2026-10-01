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Istovremeno ABA liga je imala ogromne probleme sa sudijama, odnosno, sa taksama za utakmice pošto su se arbitri pobunili i želeli su znatno veći novac.

1/5 Vidi galeriju Spartak Subotica - FMP, finale KLS-a Foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sada je KLS odlučio da bude transparentan i izdao je saopštenje o tome kolike će biti takse za arbitre:

Naime, sudije će po utakmici zarađivati 22.000 dinara po utakmici. Delegati i kontrolori suđenja će dobiti po 14.000 dinara, dok će pomoćne sudije i statističari imati po 4.000 dinara od svake utakmice na kojoj budu.

Ovo je što se tiče prvog dela takmičenja, dok će za drugi deo biti određeno odlukom predsedništva UK KLS.

Kad je reč o putnim troškovima pravila su sledeća:

"U slučaјevima putovanja sopstvenim automobilom utvrđuјe se nadoknada u iznosu od 32 dinara po pređenom kilometru, po priloženoј kilometraži."

Troškovi putarina se naplaćuјu u realnom iznosu uz prezentovanje odgovaraјućih računa. U slučaјevima putovanja redovnim prevoznim sredstvom (autobus ili voz) nadoknađuјe se realan iznos vozne karte uz obavezu službenog lica da prezentuјe kartu.

Isplatu službenih lica vrši kancelariјa KLS svakog meseca za predhodni mesec. Vrednost boda u sezoni 2026/27 јe 120 dinara", stoji u saopštenju.