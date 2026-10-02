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Nova sezona ABA lige još nije ni počela kako je planirano, a regionalno takmičenje već je prošlo kroz ozbiljnu krizu zbog sudija.

Podsetimo, nakon sukoba rukovodstva lige i 63 arbitra oko uslova i naknada, ABA liga je raspisala konkurs za nove sudije.

Na prvobitnoj listi od 20 kandidata, koju je sastavio predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez, nije bilo nijednog srpskog arbitra, dok su se na spisku našla i neka potpuno neočekivana imena, poput Kolumbijca Karlosa Duenjasa.

1/4 Vidi galeriju ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Situacija je otišla toliko daleko da je prvo kolo ABA lige odloženo, a liga je nakon toga krenula u novo formiranje sudijske liste. Prema zvaničnom saopštenju, na konkurs je stiglo ukupno 77 prijava, a 31 sudija je izabran na aktuelni spisak. Za drugo kolo određeno je 26 arbitara.

Na konačnoj listi ipak se nalaze i srpske sudije, što pokazuje da je prvobitni spisak bio deo procesa koji se u međuvremenu promenio.

Ceo slučaj ostavio je ozbiljne posledice. ABA liga je ranije saopštila da je komunikacija sa 63 arbitra i povlačenje pojedinih sudija ugrozilo početak takmičenja, dok je potom potvrđeno da će termini odloženog prvog kola biti naknadno određeni.

Tako je regionalno takmičenje, umesto košarkom, početak sezone dočekalo u centru pažnje zbog sudijskog rata, odlaganja utakmica i potpuno novog sistema delegiranja.

Evo i kompletnog spiska sudija (podaci skinuti sa sajta ABA lige).

- Aleksandar Šešević - Švedska

- Benis Ćehić - Slovenija

- Bojan Popoivić - Crna Gora

- Boro Antovski - S. Makedonija

- Karlos Havijer Sorego - Kolumbija

- Kristiijan Kalabreze - Italija

- Hakan Sekensen - Nemačka

- Haris Bjelić - BiH

- Igor Temelkov - S. Makedonija

- Igor Janjušević - Crna Gora

- Jovan Vujović - Crna Gora

- Kenan Gušmirović - Crna Gora

- Lazar Ćetković - Crna Gora

- Lazar Knežević - Crna Gora

- Mario Mađoski - S. Makedonija

- Milan Danilović - BiH

- Milosav Kaluđerović - Crna Gora

- Miodrag Lakićević - Crna Gora

- Muhamed Amdžad Al Kurdi - Bugarska

- Nikola Domazet - BiH

- Oktavija Goina - Rumunija

- Petar Petrovski - S. Makedonija

- Peter Gacić - Austrija

- Robert Mordal - Poljska

- Sead Babić - BiH

- Stefan Vuković - Crna Gora

- Stefan Ristovski - S. Makedonija

- Silvija Aleksandra Zbikovska - Poljska

- Tadej Venta - Slovenija

- Vladimir Mihajlović - S. Makedonija

- Vladimir Karnaj - Slovačka

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