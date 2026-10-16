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Najefikasniji u ekipi Borca bio je Entoni Roj sa 32 poena, dok je Kalil Spir postigao 25.

Jovan Novak je zabeležio 11 poena i 12 asistencija, a Ranko Simović je upisao 11 poena i sedam skokova.

U redovima Cibone istakao se Roko Badžim sa 21 poenom, dok su Riki Makgil i Tre Mičel postigli po 15.

Borac sada ima dve pobede i poraz u ABA ligi, dok je Cibona upisala tri poraza.

U sledećem kolu, Borac će dočekati FMP, a Cibona će igrati na svom terenu protiv Krke.

(Beta)