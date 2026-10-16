Košarkaši Borca iz Čačka pobedili su u Zagrebu ekipu Cibone rezultatom 95:94 u meču četvrtog kola grupe A ABA lige.
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ČAČANI ŠOKIRALI ZAGREB: Borac srušio Cibonu u drami za infarkt, Roj ubacio 32 poena!
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Najefikasniji u ekipi Borca bio je Entoni Roj sa 32 poena, dok je Kalil Spir postigao 25.
Jovan Novak je zabeležio 11 poena i 12 asistencija, a Ranko Simović je upisao 11 poena i sedam skokova.
U redovima Cibone istakao se Roko Badžim sa 21 poenom, dok su Riki Makgil i Tre Mičel postigli po 15.
Borac sada ima dve pobede i poraz u ABA ligi, dok je Cibona upisala tri poraza.
U sledećem kolu, Borac će dočekati FMP, a Cibona će igrati na svom terenu protiv Krke.
(Beta)
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