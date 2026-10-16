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Crvena zvezda je porazom od Lugana (3:2) otvorila ligašku fazu Lige konferencije, ali rezultat nije jedina stvar koja je razbesnela Alberta Rijеru.

Španski stručnjak ne može da se pomiri sa odlukom sudije da dosudi penal protiv crveno-belih, pa je nastavio da javno izražava nezadovoljstvo i dan nakon utakmice.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Rijera se oglasio na društvenim mrežama i objavio snimak sporne situacije koja je prethodila jedanaestercu za švajcarski tim. Uz video je ostavio ironičan komentar koji je odmah privukao pažnju:

- Kako se zove ova komedija?“

Tu se, međutim, nije zaustavio. Trener Zvezde objavio je i snimak iz drugog ugla, uz reči "Padni, dušo 2", a zatim dodao: "Jer smo prvi deo već videli.", objavio je Rijera na svom Instagramu.

Time se jasno osvrnuo i na jedanaesterac dosuđen protiv Zvezde na gostovanju Viktoriji Plzenj, za koji smatra da je bio sličan spornom penalu u Luganu.

Rijera je već neposredno posle utakmice u Švajcarskoj uputio ozbiljne kritike na račun suđenja i poručio da će od kluba tražiti da insistira na ispitivanju spornih odluka.

- Pokušaću da budem miran, jer ako budem rekao sve što mislim, dobiću suspenziju, a potreban sam svojoj ekipi. Insistiraću sa Zvezdom da se istraže ove situacije. Sada nismo osvojili ni bod zbog penala koji je skandalozan. Ako sviraš ovo, možeš da imaš 15 penala po meču. Zvezda je moj klub, posvećen sam i hoću da se takmičim. UEFA mora da istraži ove dve situacije, jer ako nas ne žele u Evropi - neka nam to kažu - poručio je španski stručnjak nakon utakmice.

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