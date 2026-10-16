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Flik je tako odgovorio na kritike Žozea Murinja na račun vremena za odmor između utakmica.

1/14 Vidi galeriju Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

"U ovoj situaciji smo svake sezone. Znam da je u drugim zemljama drugačije, ali kod nas je tako kako jeste. U prethodne dve sezone bilo je mnogo situacija kada smo se pitali: ‘Šta je ovo?’ Sećam se kada smo morali da se vraćamo autobusom iz Valensije jer je let bio otkazan, a već dva dana kasnije igrali smo utakmicu", rekao je Flik.

Flik ne želi alibi za slabije rezultate.

"Ono što govorim ekipi jeste da nema izgovora. To je situacija u kojoj se nalazimo, a ono što možemo da uradimo jeste da se fokusiramo na svoju igru. Sto odsto verujem u svoj tim. Kvalitet koji trenutno imamo je neverovatan, a način na koji svi igrači igraju upravo je ono što želim da vidim. Tako želimo da igramo fudbal", poručio je Flik.

Smatra da Barselona ima prostora za napredak i da veruje da ekipa može da dostigne svoj puni potencijal.

"Možemo da napredujemo i dostignemo sto odsto mogućnosti. To je put kojim želim da idemo. Ne možemo da promenimo situaciju, moramo da je prihvatimo", zaključio je nemački trener.

Flik je naglasio da je u ovom trenutku najvažnija utakmica protiv Betisa, a ne predstojeći evropski i španski derbi.

"Najvažnije je da sutra pobedimo Betis. Imaju mnogo samopouzdanja jer su dobili sve utakmice kod kuće, a ostvarili su i veoma dobre rezultate u Ligi šampiona. U dobroj su poziciji i u prvenstvu i u Evropi. Reč je o fantastičnom timu, posebno u napadu i igri jedan na jedan. Moraćemo veoma dobro da se branimo", ocenio je Flik.