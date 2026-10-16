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Fudbaleri Ajntrahta pobedili su večeras na svom terenu u Frankfurtu Keln 1:0, u utakmici šestog kola Bundeslige.

Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Pobedonosan gol za Ajntraht postigao je Junes Ebnutalib u 77. minutu.

Ajntraht je osmi na tabeli sa osam bodova, dok Keln zauzima 11. mesto sa sedam bodova.

Ajntraht će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Dortmund, dok će Keln dočekati Šalke.

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