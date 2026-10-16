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Kako se navodi, bek visok 197 centimetara dolazi iz čuvene čačanske škole, a u makedonsk košarku stiže nakon sezone provedene u Čačku i u rumunskoj Oradei.

"Radi se o košarkašu koji ima 30 godina i iskustvo je akumulirao nastupima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Poljskoj i Rumuniji", ističe bitoljski klub.

Dodaje se da će Nikola Kočović će biti u kombinaciji za utakmicu makedonske superlige protiv Rabotničkog u nedelju.

"Srećan sam što sam deo ovog projekta. Od samog početka imao sam odličnu komunikaciju sa upravom kluba i lako smo postigli dogovor. Našao sam dobru grupu, odlične odnose u timu i jedva čekam da debitujem. Verujem da sam napravio pravu odluku potpisivanjem za Pelister", rekao je Kočović za klupski sajt.