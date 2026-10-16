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Arsenalu sledi novi duel u Premijer ligi, ovoga puta idu na gostovanje Notingem Forestu, a ekipa će biti daleko kompletnija nego što je bila do sada u prvenstvu.

Vraćaju se uskoro trojica fudbalera, kako je potvrdio i Mikel Arteta, ali je pitanje da li su spremni da pruže 100%.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Arsenala na meču protiv Koventrija Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

To su Pjero Inkapje, Kristos Colis i Martin Zubimendi.

Na istom treningu su se nedavno povredili Zubimendi i Inkapje, dok je Colis propustio zadnje dve utakmice i nije ga bilo od reprezentativne pauze.

On će najverovatnije propustiti naredni meč.

Podsetimo, povređen je i Vilijam Saliba i on bi trebalo da se vrati u novembru, ali se sa njegovim povratkom neće tek tako žuriti.

Kurir sport / Sportske.net