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ARTETA OBRADOVAO NAVIJAČE TOBDŽIJA: Arsenal uskoro kompletan...
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Arsenalu sledi novi duel u Premijer ligi, ovoga puta idu na gostovanje Notingem Forestu, a ekipa će biti daleko kompletnija nego što je bila do sada u prvenstvu.
Vraćaju se uskoro trojica fudbalera, kako je potvrdio i Mikel Arteta, ali je pitanje da li su spremni da pruže 100%.
Fudbaleri Arsenala na meču protiv Koventrija Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia
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To su Pjero Inkapje, Kristos Colis i Martin Zubimendi.
Na istom treningu su se nedavno povredili Zubimendi i Inkapje, dok je Colis propustio zadnje dve utakmice i nije ga bilo od reprezentativne pauze.
On će najverovatnije propustiti naredni meč.
Podsetimo, povređen je i Vilijam Saliba i on bi trebalo da se vrati u novembru, ali se sa njegovim povratkom neće tek tako žuriti.
Kurir sport / Sportske.net
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