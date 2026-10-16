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Italijanski trener Đanmarko Poceko nije više trener turskog Galatasaraja.

Italijanski trener nije "preživeo" loš start sezone, a tri vezana poraza su mu na kraju "došla glave".

Đanmarko Poceko Foto: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/MARK R. CRISTINO, Profimedia

Galatasaraj je u tom nizu izgubio od Karšijake, potom pretrpeo debakl protiv Cibone u gostima u okviru FIBA Lige šampiona (96:76), a onda je stigao i neuspeh u duelu sa Bursom.

Uprava kluba je u petak zvanično obavestila javnost da je posle godinu dana završila saradnju sa temperamentnim italijanskim stručnjakom.

Poceko je poslednjeg dana 2025. godine preuzeo klub.

Pre Galatasaraja vodio je Asvel, italijansku reprezentaciju, Armani (kao asistent), Dinamo Sasari, Fortitudo, Cedevitu, Vareze i Orlandinu.

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