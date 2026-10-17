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Čelsi je naveo da je operacija dobro prošla, ali klub nije naveo koliko će 26-godišnji Džejms odsustvovati.

Džejms se povredio na treningu i propustio je utakmicu protiv Bornmuta 5:1 na Stamford Bridžu prošle subote u Premijer ligi.

Kapiten je počeo proces rehabilitacije sa klupskim medicinskim osobljem.

Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Džejms je prethodnih sezona imao problema sa povredama.

Uoči predstojeće utakmice protiv Evertona Čelsi je šesti u Premijer ligi.

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi