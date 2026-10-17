Kapiten Čelsija Ris Džejms podvrgnut je operaciji kolena, saopštio je londonski fudbalski klub.
Fudbal
LEPE VESTI IZ LONDONA! Kapiten Čelsija uspešno operisan, ali se još uvek ne zna kada se vraća na teren!
Slušaj vest
Čelsi je naveo da je operacija dobro prošla, ali klub nije naveo koliko će 26-godišnji Džejms odsustvovati.
Džejms se povredio na treningu i propustio je utakmicu protiv Bornmuta 5:1 na Stamford Bridžu prošle subote u Premijer ligi.
Kapiten je počeo proces rehabilitacije sa klupskim medicinskim osobljem.
Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Džejms je prethodnih sezona imao problema sa povredama.
Uoči predstojeće utakmice protiv Evertona Čelsi je šesti u Premijer ligi.
Reaguj
Komentariši