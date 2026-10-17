Fudbaler Real Madrida Džud Belingem dogovorio je bolji ugovor, čime ostaje na 'Santijago Bernabeu' do 2031.
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MADRIĐANI POVEĆALI PLATU BELINGEMU! As Reala dogovorio novi ugovor sa klubom, poznati su svi detalji!
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Fudbaler Real Madrida Džud Belingem dogovorio je novi petogodišnji ugovor sa španskim klubom, koji bi trebalo da ga zadrži na stadionu "Santijago Bernabeu" do 2031. godine, preneo je danas španski list AS.
Aktuelni ugovor engleskog reprezentativca ističe u leto 2029. godine, a novim dogovorom Belingem bi trebalo da dobije i bolje finansijske uslove.
Džud Belingem na meču protiv Norveške Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia
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Belingem je u Real stigao iz Borusije Dortmund u leto 2023. godine, u transferu koji bi, prema ranijim izveštajima, mogao da dostigne 115 miliona funti.
U dosadašnjem periodu u madridskom klubu osvojio je Ligu šampiona i jednu titulu prvaka Španije.
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