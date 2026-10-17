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Utakmica između Spartaka i Partizana u Dudovoj šumi neće biti odigrana u prvobitno zakazanom terminu. Kako prenosi Meridian sport, duel će biti pomeren sa nedelje, 25. oktobra, na dan ranije.

Razlog za promenu termina su parlamentarni izbori u Srbiji, koji su zakazani za 25. oktobar.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Tako će Spartak i Partizan odmeriti snage u subotu od 20.30 časova, a crno-bele pre gostovanja u Subotici očekuju ozbiljni izazovi.

Ekipa Partizana prvo će putovati u Sarajevo, gde je čeka duel sa Bosnom, dok je za 22. oktobar zakazan večiti derbi protiv Crvene zvezde u Evroligi.

Subotičani, sa druge strane, pre susreta sa crno-belima imaju obaveze protiv Kluža.

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