Utakmica Spartak - Partizan pomerena je na subotu, 24. oktobra, zbog parlamentarnih izbora u Srbiji. Saznajte sve detalje.
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PROMENJEN TERMIN UTAKMICE SPARTAK - PARTIZAN! Evo za kada je zakazan!
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Utakmica između Spartaka i Partizana u Dudovoj šumi neće biti odigrana u prvobitno zakazanom terminu. Kako prenosi Meridian sport, duel će biti pomeren sa nedelje, 25. oktobra, na dan ranije.
Razlog za promenu termina su parlamentarni izbori u Srbiji, koji su zakazani za 25. oktobar.
Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Tako će Spartak i Partizan odmeriti snage u subotu od 20.30 časova, a crno-bele pre gostovanja u Subotici očekuju ozbiljni izazovi.
Ekipa Partizana prvo će putovati u Sarajevo, gde je čeka duel sa Bosnom, dok je za 22. oktobar zakazan večiti derbi protiv Crvene zvezde u Evroligi.
Subotičani, sa druge strane, pre susreta sa crno-belima imaju obaveze protiv Kluža.
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