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Dušan Tadić na meču Srbije i Holandije u Ligi nacija 2026.

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Dušan Tadić povredio se na utakmici protiv Levskog iz Sofije, a prema navodima holandskih medija, srpski fudbaler mogao bi da odsustvuje sa terena duži period.

Kako prenosi "NOS", pozivajući se na lokalni "Omroep Gelderland", u NEC Najmegenu postoji mogućnost da ofanzivac neko vreme neće biti na raspolaganju. Tačna težina povrede još nije poznata.

1/4 Vidi galeriju Veljko Paunović i Dušan Tadić pred Grčku Foto: Printskrin, Kurir Sport

Ove vesti zabrinjavaju i selektora Srbije Veljka Paunovića, s obzirom na to da "orlove" u novembru očekuju utakmice protiv Nemačke i Grčke. Ostaje da se vidi da li će Tadić biti spreman za predstojeći reprezentativni ciklus:

- NEC bi mogao da bude bez Dušana Tadića određeno vreme, prenosi Omroep Gelderland. Srpski ofanzivac povredio se u završnici utakmice protiv Levskog iz Sofije, zbog čega je morao da napusti teren. Težina povrede još nije poznata, ali u holandskom klubu računaju na mogućnost da Tadić izvesno vreme bude van terena - nvedeno je u vesti pomenutog izvora.

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