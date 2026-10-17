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Na pitanje da komentariše reakciju premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da je izrazito zadovoljan rezultatom (2:1) za Hajduk, ali da je izrazito razočaran svim ostalim, Kraus je duboko uzdahnuo i dodao: Bolje bi bilo da su nešto preduzeli jer se ovo valja već godinama.

Nada se, kazao je, da su neki ljudi konačno shvatili šta se događa i da su političari shvatili gde se Hrvatska nalazi.

"Ovo je najveća sramota koja se dogodila u Hrvatskoj i vidite da je i reakcija sveta na to odgovarajuća. Moglo se to spriečiti jer je sve govorilo da će se dogoditi. O domoljublju koje je zasnovano na ustaštvu ne bih ni razgovarao. Osnovni problem u ovoj zemlji je edukacija i to da se nekim ljudima uopće dozvoljava javni nastup. Ovo što živimo je jako čudna demokratija, naveo je Kraus.

Ističe da ga više ništa ne može iznenaditi, kao što ga nije iznenadilo ni to što se dogodilo u Splitu.

"Zašto? To je normalan tok onoga što se događa već godinama, posebno poslednjih godinu i nešto. Da započnemo s dvostrukim konotacijama pozdrava Za dom spremni, koje je izradio, s grupom stručnjaka, bivši predsednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić. Akademija je to mišljenje stavila iznad Ustava. Što može biti iznad Ustava, otada se pitam. Tada je sve započelo i od tada se te stvari valjaju. Postoje zakoni, ali ko se pridržava zakona u ovoj zemlji?, rekao je Kraus gostujući na zagrebačkoj N1.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Upozorio je i da predstavnici vlasti stalno govore da to nije u njihovoj ingerenciji pa se čeka šta će učiniti zakonodavstvo.

Policija možda nešto i učini, ali sistem oslobađa takve ljude, te huligane, i ne samo njih. Sud je puno važnija instanca, a ne što je odlučila neka vladina komisija, važan je Ustav i zakoni koji vrede u ovoj zemlji. Ne znam kako je moguće da je neko vladino veće iznad zakona i Ustava? To treba pitati i zakonodavca i izvršnu vlast", rekao je Kraus.

Slušali smo, kazao je, da je policija samu sebe pohvalila da je pohvatala huligane pre dva dana zbog tučnjave.

"Juče nije niko uhapšen. Zašto? Sve je bilo nagovešteno u neku ruku i kad gledate izveštaje već se u pripremi govorilo da dolaze huligani Ajaksa. O našim huliganima se ne govori ni kad se okupljaju na autocestama. Što se događa na našim stadionima, što se viče, koji su transparenti na našim stadionima? Šta se događa pre i posle takvih događaja? Izađu van kao da se ništa nije dogodilo i idemo dalje, nema nikakvog problema, istaknuo je.

Kraus ističe i da neki događaji vređaju i državu, stanovništvo i one koji su se borili za nju. Dozvolilo se da na najsvetiji dan, kako ga smatramo, Dan pobede, Skejo i Keleminac drže govore i obeležavaju to na svoj način. U kojim uniformama i obeležjima oni obeležavaju Dana pobede?, upozorio je, podsetivši da su njih dvojica na dan obeležavanja godišnjice e Oluje u Kninu uzvikivali ustaški povik Za dom spremni.

Kazao je i da najradije uopšte ne bi komentarisao presude zbog tog ustaškog pozdrava jer se, kaže, pita ko je uopšte nadležan za sudove i odgovaraju li oni samo sebi.

"Ako sami sebe sankcionišu, pitao bih državnog tužioca gde smo i što radimo. Pitao bih to i ministra pravosuđa. Sudske presude se pozivaju na zaključke Veća za suočavanje s prošlošću. Očito je klima u društvu takva da se to dozvoljava. Na stadionu se juče granate ispaljuju iz topova. Kako to dolazi do stadiona? Očito postoje crni putevi unosa. To je rezultat svega što se događa i što se toleriše. Isto tako da spomenem, nikad se ne govori o ustaštvu, ustaštvo ne postoji. Premijer i drugi danas govore o fašizmu i nacizmu, ali ustaštvo ne spominju, a ovo je ustaštvo", jasan je Kraus.

Ako se, kazao je, bez problema ustaški pozdrav govori i u samom Saboru bez ikakvih posledica, ako na stadionima viču Za dom spremni, bez ikakve reakcije, iako postoje zakonske odredbe koje omogućuju i prekid utakmice. Da se jednom prekine takva utakmica, pitali bi se navijači bi li to radili, ali ovde je sve dozvoljeno. laže on.

"Vozili su se na autu koje ima registraciju, zna se ko mu je vlasnik, isto se navodno dogodilo i kad je Ajaks ranije gostovao. To se treba odmah maknuti s ceste, a ne naknadno sa snimcima tražiti ko je to radio. Slično smo gledali u u Zagrebu u Bogovoićevoj pred Tompsonov koncert, pa su rekli da će ih pohapsit, rekao je Kraus.

Na opasku da su Marka Skeju i HOS-ovce sudovi oslobodili jer su sporni uzvikivali pozdrav u veselju i radosti, Kraus je rekao da mu je bolje da takvo šta ni ne čuje.

Sramotnim je ocenio i saopštenje Hajduka, u kojem je izostala jasna osuda ponašanja navijača u korteu.

"Ne iznenađuje me to, sramotno je jer taj je klub istorijski nešto značio, kao i taj grad. Najjači antifašistički centar u vreme NDH je bio Split, koji je bio pod Italijom, a taj je klub dobio i francuski orden kao antifašsitički klub jer nisu hteli da igraju s fašističkim klubovima. Neka se zamisli predsednik kluba i gradonačelnik i svi ljudi u Splitu šta je taj klub bio, šta je danas i šta su navijači bili nekad, a šta su danas", poručio je Kraus.

(Tanjug)