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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 121:106 u sklopu priprema za novu NBA sezonu. Predvođeni Nikolom Jokićem, Nagetsi su upisali novu pobedu u predsezoni - nakon susreta sa Jutom, Čikagom i Klipersima - a u finišu je viđena prava drama.

Za razliku od prethodnih okršaja gde je imao manju minutažu, Jokić je ovog puta proveo više od 30 minuta na parketu. Srpski centar je meč završio sa 17 poena, 8 asistencija i 6 skokova, nagovestivši još jedno kvalitetno izdanje uoči starta šampionata. Sa druge strane, Luka Dončić je za 19 minuta u igri zabeležio 15 poena, 4 skoka, 2 asistencije, kao i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić i Luka Dončić Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Najefikasniji pojedinac meča bio je Džamal Marej sa 21 poenom i 6 asistencija. U redovima Lejkersa istakao se Ostin Rivs sa 19 poena, 5 skokova i 4 asistencije. Odlične role u pobedničkom timu imali su i Kristijan Braun sa 16 poena i 6 skokova, Sandro Mamukelašvili sa 15 poena, 8 skokova i 4 asistencije, te novajlija Demar Derouzan koji je dodao 14 poena i 5 asistencija.

Denver zvanični deo sezone otvara 23. novembra gostovanjem Oklahomi. Nakon toga ih očekuju dueli sa Nju Orleansom (25. novembar) i Golden Stejtom (27. novembar), pre nego što do kraja meseca ponovo odmere snage sa Pelikanima, a potom i sa Finiks Sansima.

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