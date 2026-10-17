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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 121:106 u sklopu priprema za novu NBA sezonu. Predvođeni Nikolom Jokićem, Nagetsi su upisali novu pobedu u predsezoni, a srpski as meč je završio sa 17 poena, 8 asistencija i 6 skokova.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić i Luka Dončić Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Ipak, u moru sjajnih poteza jedan se izdvojio i o njemu bruji planeta, a zbog njega gore mreže! U uvodnom delu meča, prvoj polovini prve četvrtine, Jokić je upisao asistenciju iza leđa koja najbolje govori o njegovim kvalitetima.

Uspeo je Džoker da iskontroliše tešku loptu, pogura pas ka saigraču i obezbedi lake poene svom timu. Pogledajte ovu asistenciju iz dva ugla jer - zaista vredi!

Što se same utakmice tiče, najefikasniji pojedinac bio je Džamal Marej sa 21 poenom i 6 asistencija. U redovima Lejkersa istakao se Ostin Rivs sa 19 poena, 5 skokova i 4 asistencije. Odlične role u pobedničkom timu imali su i Kristijan Braun sa 16 poena i 6 skokova, Sandro Mamukelašvili sa 15 poena, 8 skokova i 4 asistencije, te novajlija Demar Derouzan koji je dodao 14 poena i 5 asistencija. Luka Dončić je za 19 minuta u igri zabeležio 15 poena, 4 skoka, 2 asistencije, kao i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Denver zvanični deo sezone otvara 23. novembra gostovanjem Oklahomi. Nakon toga ih očekuju dueli sa Nju Orleansom (25. novembar) i Golden Stejtom (27. novembar), pre nego što do kraja meseca ponovo odmere snage sa Pelikanima, a potom i sa Finiks Sansima.

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