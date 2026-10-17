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Denver Nagetsi savladali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 121:106 u meču NBA predsezone, uz odličnu partiju Nikole Jokića koji je meč završio sa 17 poena, 8 asistencija i 6 skokova.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić i Luka Dončić Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Briljirao je srpski as, napravio i jednu asistenciju o kojoj bruji čitava Amerika, ali je imao i bliski susret sa Lukom Dončićem.

Dončić je krenuo u prodor, a Jokić je pokušao da izvuče faul u napadu, te se samo postavio i pustio Luku da se zakuca u njega. Ipak, nije uspeo u svojoj nameri, već je napravio faul, a uz to Dončić je postigao i poene, te je imao dodatno slobodno bacanje.

Završio je Jokić na parketu, ali se brzo pridigao uz pomoć saigrača iz Denvera, ali i Dončića, a na kraju su obojica ovu situaciju ispratila sa osmesima.

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Što se same utakmice tiče, najefikasniji pojedinac bio je Džamal Marej sa 21 poenom i 6 asistencija. U redovima Lejkersa istakao se Ostin Rivs sa 19 poena, 5 skokova i 4 asistencije. Odlične role u pobedničkom timu imali su i Kristijan Braun sa 16 poena i 6 skokova, Sandro Mamukelašvili sa 15 poena, 8 skokova i 4 asistencije, te novajlija Demar Derouzan koji je dodao 14 poena i 5 asistencija. Luka Dončić je za 19 minuta u igri zabeležio 15 poena, 4 skoka, 2 asistencije, kao i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Denver zvanični deo sezone otvara 23. novembra gostovanjem Oklahomi. Nakon toga ih očekuju dueli sa Nju Orleansom (25. novembar) i Golden Stejtom (27. novembar), pre nego što do kraja meseca ponovo odmere snage sa Pelikanima, a potom i sa Finiks Sansima.

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