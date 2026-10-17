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Prekršajni sud u Splitu doneo je u petak prvu presudu povodom skandiranja nacističkih i antisemitskih parola pred utakmicu Hajduka i Ajaksa, prenose hrvatski mediji.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako objavljuje Dalmacija danas, 24-godišnji Jure D. osuđen je na 10 dana zatvora zbog dva prekršaja: prisustva na sportskom događaju u alkoholisanom stanju i vređanja igrača i klupe Ajaksa uzvicima "psovka mater židovsku". Policijski optužni predlog tereti ga za raspirivanje mržnje i netrpeljivosti na verskoj i nacionalnoj osnovi, a o kazni od samo deset dana zatvora bruji čitav region.

Prethodno je splitska policija potvrdila da je pokrenula opsežnu akciju privođenja navijača Hajduka koji su pred meč sa holandskim klubom skandirali antisemitske i nacističke parole, uz veličanje ustaškog pokreta. Prema poslednjim informacijama lokalnih medija, do sada su privedena četiri lica, dok se za još oko deset osoba i dalje traga.

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