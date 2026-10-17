NAVIJAČ HAJDUKA IZ SPLITA ZAVRŠIO U ZATVORU POSLE EPSKOG SKANDALA! Uzvikivao nacističke parole, Hrvati ga osudili: O kazni BRUJI REGION!
- Prekršajni sud u Splitu osudio je 24-godišnjeg Juru D. na 10 dana zatvora zbog dva prekršaja pred meč Hajduka i Ajaksa.
- Tereti se za pijanstvo na sportskom događaju i vređanje Ajaksa uz antisemitske povike, uz optužbe za raspirivanje mržnje.
- Splitska policija vodi akciju protiv navijača koji su skandirali nacističke i antisemitske parole; do sada su privedena četiri lica.
Prekršajni sud u Splitu doneo je u petak prvu presudu povodom skandiranja nacističkih i antisemitskih parola pred utakmicu Hajduka i Ajaksa, prenose hrvatski mediji.
Kako objavljuje Dalmacija danas, 24-godišnji Jure D. osuđen je na 10 dana zatvora zbog dva prekršaja: prisustva na sportskom događaju u alkoholisanom stanju i vređanja igrača i klupe Ajaksa uzvicima "psovka mater židovsku". Policijski optužni predlog tereti ga za raspirivanje mržnje i netrpeljivosti na verskoj i nacionalnoj osnovi, a o kazni od samo deset dana zatvora bruji čitav region.
Prethodno je splitska policija potvrdila da je pokrenula opsežnu akciju privođenja navijača Hajduka koji su pred meč sa holandskim klubom skandirali antisemitske i nacističke parole, uz veličanje ustaškog pokreta. Prema poslednjim informacijama lokalnih medija, do sada su privedena četiri lica, dok se za još oko deset osoba i dalje traga.
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