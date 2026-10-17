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Ilić je bio najbrži u individualnom hronometru voženom ulicama Požarevca, na stazi dugoj 2,3 kilometra, koju je prešao za dva minuta i 44,28 sekundi.

Drugo mesto zauzeo je Čeh Mihael Pomorski sa vremenom 2:44,59, dok je treći bio Marko Tot, član mađarske ekipe Junajted šiping, koji je ostvario rezultat od 2:46,13 minuta.

Na ovogodišnjoj trci startovalo je 88 biciklista iz 18 ekipa i 22 zemlje.

"Čestitam svim takmičarima na uspešnom startu, kao i nosiocima majica i gradu domaćinu. Požarevac je 19. put domaćin naše najprestižnije trke", rekao je direktor Trke kroz Srbiju Dušan Gojić na svečanom otvaranju.

Druga etapa na programu je u subotu, 17. oktobra, na stazi Beranovac u Kraljevu.

(Beta)

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