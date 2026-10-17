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Krajem septembra svet profesionalne bejzbol lige Amerike (MLB) dočekao je vest da je Kristijan Stiven Jelić imenovan za prvog kapitena u istoriji franšize Milvoki Bruers.

Time se Kristijan pridružio Aronu Džadžu iz Njujork Jenkija i Salvadoru Perezu iz Kanzas Siti Rojalsa kao jedini aktivni kapiten u Mejdžor ligi.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Jelić Foto: Greg Fiume / Getty images / Profimedia

Popularni "Pivari" su na taj način odlučili da dodele veliku čast 34-godišnjem Jeliću u njegovoj desetoj godini u klubu.

Poreklom iz Trebinja, kršten u Srpskoj pravoslavloj crkvi

Jelić je rođen 5. decembra 1991. godine u Tausend Ouksu u Kaliforniji. Odrastao je u SAD, gde je vrlo rano pokazao veliki talenat za bejzbol.

Međutim, već po imenu i prezimenu jasno je da vuče poreklo sa naših prostora. Tačnije, povezan je sa Hercegovinom i Republikom Srpskom.

Kristijanov pradeda po ocu se prezivao Jelić i vukao je poreklo iz Trebinja. Prezime se po dolasku u SAD malo promenilo i postalo je Yelich.

Kada je u pitanju sama zvezda bejzbola, ona je promenila i ime. Kristijan je kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao Risto Šćepan Jelić.

Interesantno je da Kristijan delom ima i japansko nasleđe, i to po dedu po majci.

Veza sa Trebinjem pradeda Risto

Veza Kristijana sa Trebinjem je njegov pradeda Risto.

On se još 1904. godine iz rodnih Mostaća odselio u Geri u Indijani. Tamo se zaposlio u mlekari čuvenog Mihajla Dučića, takođe Trebinjca. Bio je aktivan u srpskoj zajednici i veliki prijatelj sa Petrom Sekulovićem, ocem glumca Karla Maldena. U Geriju ga je sa Srpkinjom Anom Lješević venčao sveštenik Petar Stijačić, isto rodom iz Trebinja.

Inače, Kristijan nosi pradedovo anglizovano ime, dok je srednje ime Stiven dobio po dedu Šćepanu, tako da je Kristijan u pravoslavnoj crkvi kršten kao Risto Šćepan Jelić. Kristijanova majka Ališa je tipičnog američkog melting pot porekla, pa zahvaljujući njoj Kristijan nema tipičan balkanski ili evropski izgled.

Decenija u Milvokiju

Jelić je nedavno proslavio čitavu deceniju boravka u Milvokiju. Pre toga je nastupao za Majami Marlinse, koji su ga draftovali 2010. godine.

Da se radi o jednom od najboljih na svetu, govori podatak da je 2018. godine bio MVP lige.

U sezoni 2013/14 je osvojio "Zlatnu rukavicu" koja se dodeljuje za izuzetna dostignuća igrača u odbrambenim pozicijama.

Dva puta (2016 i 2018) je osvojio nagradu "Srebrna palica" koja se dodeljuje igračima za napadačaki doprinos.

Poslednjeg dana marta 2019. godine postao je tek šesti igrač u istoriji MLB koji je udario houm ran u prve četiri utakmice sezone.

Iste godine je postao prvi igrač u istoriji kluba koji je dostigao 30 houm ranova pre pauze za Ol-star.

Basnoslovni ugovori

Jelić je izabran od strane Majamija u prvoj rundi drafta 2010. godine kao 23. pika.

Za prvi tim u MLB ligi je zaigrao tri godine kasnije. Jelić i Marlinsi su 2015. godine sklopili produženje ugovora od sedam godina za 49,57 miliona dolara.

Međutim, tri godine kasnije Majami ga je trejdovao u Milvoki.

Početkom marta 2020. godine, Jelić je potpisao devetogodišnji ugovor sa Milvokijem za 215 miliona dolara, skoro duplo više od dotadašnjeg rekorda franšize.

Jelić je i svetski šampion, pošto je sa reprezentacijom SAD osvojio Svetsko prvenstvo 2017. godine.

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